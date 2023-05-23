В понедельник, 22 мая, скандальный законопроект о равенстве браков прошел первое чтение. Мнения политиков по этому вопросу сильно разнятся: в основном, оппозиция жалуется на то, что коалиционные партии продвигают законопроект слишком быстро, лишая остальных возможности высказаться. Rus.Postimees опросил партии и узнал, какова их официальная позиция по поводу узаконивания однополых браков.
ОПРОС ⟩ По мнению коалиции, равенство браков сделает общество счастливее. Оппозиционеры пугают торговлей эмбрионами
Член Рийгикогу от фракции Партии реформ Кармен Йоллер: если после изменения часть населения станет счастливее, я тоже буду счастлива
Тема равенства браков вызвала напряженность в эстонском обществе, в основном на морально-религиозной почве. Понятно, что у людей разные моральные и религиозные убеждения. Я смотрю на тему равенства браков прежде всего с медицинской точки зрения.
Об этом мало говорят в эстонских СМИ, но несколько международных исследований показали, что среди представителей сексуальных меньшинств значительно больше случаев депрессии и тревожных расстройств, чем среди населения в целом, а также у этих людей гораздо более высокий риск самоубийства.
Недавние исследования суицида отдельно подчеркнули высокий риск самоубийства, особенно среди молодых людей в возрасте 15-24 лет, а также было обнаружено, что негетеросексуальная идентичность значительно увеличивает этот риск. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации, предрассудков и взглядов людей играет очень большую роль в том, как себя чувствуют представители ЛГБТ.
Трудно сделать каминг-аут, есть страх - часто оправданный - быть не понятым родными, друзьями и более широким кругом знакомых. Исследования показали, что самочувствие представителей сексуальных меньшинств улучшилось в странах, признавших равенство браков, в то время как самочувствие гетеросексуалов осталось прежним.
С чисто медицинской и научной точки зрения я определенно поддерживаю равенство браков. Если в результате изменения этого закона часть жителей Эстонии почувствует себя счастливее, то и я почувствую себя более счастливой.
Член Рийгикогу от партии «Отечество» Рийна Солман: настоящего консенсуса по этому вопросу нет даже внутри коалиции
Как и все другие законопроекты, продвигаемые в настоящее время правительством, изменение определения брака было предпринято в неоправданной спешке, в результате чего, например, члены Рийгикогу потратили бесчисленное количество часов на работу над разъяснительным письмом в несколько сотен страниц. Многие люди в Эстонии, состоящие в браке, испытывают глубокое оскорбление из-за того, что с помощью планирующегося переопределения данные ими клятвы преуменьшаются. Их мнение нельзя просто игнорировать.
Очевидно, что это вопрос, который нуждается в широком общественном обсуждении, но коалиция не хочет давать на это время. Причина проста: полного консенсуса по этому вопросу нет даже внутри самих правящих партий. Об этом также свидетельствует решение совместить однополые браки в пакете законопроектов с прикладными актами Закона о совместном проживании, поскольку противодействие одному должно означать такую же судьбу и для другого. Известно, что 14 членов Рийгикогу или министров, входящих в коалицию, не поддерживают изменение определения брака. И если бы три партии не протолкнули закон в ускоренном порядке во время своего так называемого медового месяца, то в будущем несогласные осмелились бы отстоять свои ценности.
Член Рийгикогу от фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт: фракция центристов не поддерживает легализацию однополых браков
Парламентская фракция Центристской партии не поддерживает инициированный правящей коалицией законопроект о равенстве браков, поступивший на рассмотрение в парламент в понедельник. Помимо того, что правительство не привлекло к обсуждению этой инициативы заинтересованные группы, коалиционные партии не получили мандат от избирателя на проведение столь принципиального изменения.
Прошлые ошибки ничему не научили коалицию: она продолжает подавать законопроекты единым пакетом поправок сразу к нескольким законам, в то время как содержательное обсуждение предполагает рассмотрение каждого изменения по отдельности, особенно в данном случае, когда вопрос поляризует наше общество. Заинтересованным сторонам было дано всего три дня на формирование позиции, то есть была создана лишь видимость их привлечения к обсуждению вопроса. Такое отношение недопустимо и не соответствует принципам демократического правового государства.
Свое критическое отношение к законопроекту высказал целый ряд организаций. Например, Союз защиты детей попросил впредь демонстрировать больше уважения к различным группам, а также обеспечивать более широкую общественную дискуссию. По мнению представительниц Круглого стола женских объединений, в демократическом обществе подобные изменения в законодательстве не проводятся за считаные недели, поскольку применение таких силовых методов лишь раскалывает общество.
Речь идет о законопроекте, меняющем общественные устои, поэтому столь легкомысленный подход неприемлем. В перспективе нас ожидает жизнь в обществе, где понятие «семья» будет означать не союз мужчины и женщины, а союз двух физических лиц. Это также означает, что при рождении ребенка в регистр народонаселения вместо «мать» и «отец» будет вноситься «мать» и «второй родитель».
Фракция центристов также считает, что законопроект о равенстве браков и прикладные акты Закона о сожительстве изначально нельзя было представлять в парламент единым пакетом. Поэтому мы предлагаем разделить эти инициативы.
Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия): я называю этот законопроект законопроектом о любви и счастье
Социал-демократы поддерживают запланированные изменения в Законе о семье и Законе о совместном проживании, которые дадут взрослым право вступать в брак независимо от их пола. Законопроект существенно уточняет порядок регистрации совместного проживания и упрощает переход от совместного проживания к браку. Это законопроект, который, когда он станет законом, сделает все семьи по-настоящему равными и полноценными, со всеми правами и обязанностями. Таким образом, Эстония станет значительно более равноправной страной, где каждый имеет право на любовь и счастье.
Я называю этот законопроект законопроектом о любви и счастье. Мы все хотим, чтобы в нашей жизни была любовь. Любить и быть любимыми - важная часть нашей жизни, включая наше психическое здоровье, и, соответственно, это влияет на нашу способность справляться с жизненными трудностями. После десятилетий дискуссий мы движемся к более счастливой Эстонии. К той Эстонии, где любовь и семья каждого равна и ценна. Когда завершится первое чтение, обсуждение продолжится: можно представить предложения по поправкам и привлечь целевые группы к обсуждениям конституционной комиссии, при необходимости улучшить законопроект, и окончательно принять его в качестве закона.
Председатель EKRE и член Рийгикогу Мартин Хельме: по отношению к будущему страны у нас преступное правительство
Самое главное, что нужно подчеркнуть: это не законопроект о равенстве, а поправка к закону, которая дает геям фундаментальные права на усыновление. Что еще ужаснее, законопроект легализует торговлю эмбрионами и детьми для гомосексуальных пар в Эстонии.
Эстония также возлагает на налогоплательщиков обязательство платить за чрезмерно дорогое лечение бесплодия таких людей и ставит их выше тех нормальных пар, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей и чье лечение бесплодия в будущем будет отставать от важности искусственного оплодотворения для гей-пар. Законопроект о геях, направленный в парламент сегодняшним эстонским правительством, является одной из самых радикальных версий, даже в радикальном сравнении с другими частями мира, где узаконили особые права и особое отношение к представителям того же пола.
Совершенно неверно говорить, что этот закон никого ничего не лишает. Еще как лишает. Лишает детей права, предусмотренного Конституцией Эстонии и международными конвенциями о защите детей, иметь отца и мать. Давайте подумаем о тех детях, которых купили у суррогатных матерей или усыновили. В один момент они вырастут и обнаружат, что у других детей есть мать и отец, а у них два отца или две матери. Очень часто эти лица быстро сменяются, потому что большинство однополых отношений более нестабильны по сравнению с традиционным браком.
Кроме того, этот закон лишает родителей возможности защитить своих детей от навязывания им неприемлемых ценностей как в образовательных учреждениях, так и в общественном пространстве. Лишает людей возможности критиковать такой образ жизни, опираясь на свободу слова, совести и вероисповедания, предусмотренных Конституцией, поскольку теперь этот закон навязан нам всем государством.
В ситуации, когда в Эстонии полномасштабный демографический кризис, все политики должны усердно работать над поиском решений для поддержки тех гетеросексуальных пар, которые хотят иметь больше детей. Вместо этого сегодняшнее ультралиберальное глобалистское правительство работает над тем, чтобы резко ухудшить условия жизни наших молодых семей, сокращая семейные пособия, отменяя налоговые льготы и разрушая нормальную семейную модель законом. В отношении будущего страны у нас преступное правительство.
Вице-председатель Партии правых Сийм Кийслер: государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей
Правые считают, что если в парламенте будет достаточное большинство, это решение должно быть принято. Было бы безответственно продолжать разделение и поляризацию общества.
Правые считают неправильным вмешательство государства в частную жизнь людей. Если бы мы были представлены в Рийгикогу, то дали бы возможность депутатам сделать свой выбор. Это вопрос морали, в котором мы уважаем личные убеждения людей.