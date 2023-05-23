ОПРОС ⟩ По мнению коалиции, равенство браков сделает общество счастливее. Оппозиционеры пугают торговлей эмбрионами

Член Рийгикогу от партии «Отечество» Рийна Солман: настоящего консенсуса по этому вопросу нет даже внутри коалиции

Рийна Солман. Фото: Olga Makina

Как и все другие законопроекты, продвигаемые в настоящее время правительством, изменение определения брака было предпринято в неоправданной спешке, в результате чего, например, члены Рийгикогу потратили бесчисленное количество часов на работу над разъяснительным письмом в несколько сотен страниц. Многие люди в Эстонии, состоящие в браке, испытывают глубокое оскорбление из-за того, что с помощью планирующегося переопределения данные ими клятвы преуменьшаются. Их мнение нельзя просто игнорировать.

Очевидно, что это вопрос, который нуждается в широком общественном обсуждении, но коалиция не хочет давать на это время. Причина проста: полного консенсуса по этому вопросу нет даже внутри самих правящих партий. Об этом также свидетельствует решение совместить однополые браки в пакете законопроектов с прикладными актами Закона о совместном проживании, поскольку противодействие одному должно означать такую ​​же судьбу и для другого. Известно, что 14 членов Рийгикогу или министров, входящих в коалицию, не поддерживают изменение определения брака. И если бы три партии не протолкнули закон в ускоренном порядке во время своего так называемого медового месяца, то в будущем несогласные осмелились бы отстоять свои ценности.

Член Рийгикогу от фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт: фракция центристов не поддерживает легализацию однополых браков

Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM