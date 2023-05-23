На старте: покупатели ждут, когда дачи подешевеют

Сложная в экономическом плане весна внесла свои коррективы также и в ситуацию на рынке загородной недвижимости: интересующихся здесь достаточно, однако на сделку идут только в случае предложения хорошей скидки.
Руководитель западного и южного регионов Pindi Kinnisvara Свен Семпельсон сказал, что наступление весны, как обычно, повлекло за собой рост интереса к дачам и садовым домикам. «Поскольку дачи не являются товаром первой необходимости, то покупатели выжидают, не будут ли снижаться цены», – заметил он.
«Дачи предлагаются очень разные, начиная с небольших садовых домиков и заканчивая масштабными хуторами в живописной местности, однако активность сделок, по сравнению с прошлым годом, более низкая, поскольку продавцы в данный момент еще не способны установить справедливую цену на недвижимость. В зависимости от ценовых ожиданий продавца необходимо произвести коррекцию цены, достигающую пары десятков процентов, после чего ситуация изменится и на рынке вновь появятся покупатели», – уверен Семпельсон.
Он добавил, что в данном случае следует отличать дома, использующиеся только летом, от тех, которые обладают потенциалом превратиться после реновации в жилье, пригодное для круглогодичного проживания. «Интерес к последним по-прежнему высок», – добавил он.