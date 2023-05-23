Мошенники под разными предлогами выманили у жителей Ида-Вирумаа почти 30 000 евро

Первая жертва, жительница Кохтла-Ярве, обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонили мошенники, представившиеся банковскими служащими и предложили возможность заработать на инвестировании. Позже мошенники попросили жертву загрузить программу Anydesk на свой компьютер, что она и сделала. Позже доверчивая жертва обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 6400 евро.

Также в полицию обратилась жительница Тойла, которая выставила на продажу строительные материалы в Marketplace. С жертвой связалась женщина, которая согласилась купить стройматериалы, но отправила ссылку на другую торговую площадку, по которой потерпевшая также перешла. А затем ввела свои личные данные и PIN-1 Smart-ID, после чего обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 840 евро.

Больше всего не повезло жителю Нарвы, который тоже стал жертвой интернет-мошенников. Желавший подать заявление сообщил в полицию, что ему позвонили и предложили заработать на бирже Binance при помощи инвестиций в криптовалюту.