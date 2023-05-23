Любите баню? Узнайте, как сделать предбанник удобным, модным и практичным

«Одним из центральных элементов дизайна интерьера является деревянная стена, разделяющая прихожую и зону отдыха, которая, во-первых, носит декоративный характер, а во-вторых, обозначает переход из одной зоны в другую. Мы покрасили ее в белый цвет», - говорит Кастро.

Просто и стильно. Фото: Ikea

Два больших шкафа были разместили вдоль стены. Они подходят для хранения самых разных вещей, так как имеют полки и более широкую часть, куда можно повесить одежду, а также вместить более крупные предметы. В пространстве между шкафами и стеной дизайнер интерьера нашел место для раскладных стульев, которые можно использовать, если соберется большая компания. Между шкафами повесили полки, где семья может выставить милые вещицы, которые хочется держать на видном месте.

В третьей зоне находится небольшой кухонный уголок, где также есть раковина. Здесь можно приготовить закуски и вскипятить чай.

Уют всего за несколько евро

Не обошлось и без декора. По словам Кастро, текстиль и комнатные растения быстро и легко делают каждую комнату более уютной. Если не хватает света, можно использовать искусственные растения. Предметы из дерева и других природных материалов также создают уют.

Оригинальный шкаф для дров тоже может украсить интерьер. Фото: Ikea