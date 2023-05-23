Любите баню? Узнайте, как сделать предбанник удобным, модным и практичным

Большинство предбанников имеют вполне традиционный вид: стены обшиты вагонкой, а немалую часть пространства занимает стол. Но эту часть дома можно использовать не только для банных ритуалов, но и как универсальный уголок отдыха, где можно проводить свободное время или хранить сезонные вещи. Смотрите, как можно перепланировать предбанник, сделав его более функциональным.
Во многих домах предбанник используется как небольшая сезонная кладовая, где хранятся, например, лыжи или пустые банки из-под варенья. Дополнив это помещение удобными решениями для хранения, где помимо банных принадлежностей размещаются и другие предметы домашнего обихода, предбанник можно превратить в приятную зону отдыха, где можно вместе проводить время, играть в настольные игры, а также принимать гостей.
Выбирайте влагостойкую мебель
При обустройстве примыкающих к сауне помещений необходимо учитывать, что уровень влажности в них высокий. Например, здесь должна использоваться мебель, предназначенная для ванной комнаты или даже для улицы
«Я рекомендую выбирать мебель в традиционном стиле, который соответствует как самой комнате, так и банным традициям. Самое главное, чтобы мебель была влагостойкой, например, из обработанного дерева или из оцинкованного алюминия. Оливковый или мятно-зеленый цвет стен придает помещению свежий вид. Стены этого цвета прекрасно сочетаются как с белой мебелью, так и с мебелью из натурального дерева или шпона», - говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Одна комната, несколько зон
Чтобы обновить помещение, дизайнер интерьера разделил его на несколько зон. В прихожей есть обувной шкаф для хранения уличной или домашней обуви, а также скамья, на которой можно не только сидеть, но и разместить необходимые вещи. В зоне отдыха стоит стол с удобными стульями с мягкими подушками.
«Одним из центральных элементов дизайна интерьера является деревянная стена, разделяющая прихожую и зону отдыха, которая, во-первых, носит декоративный характер, а во-вторых, обозначает переход из одной зоны в другую. Мы покрасили ее в белый цвет», - говорит Кастро.
Два больших шкафа были разместили вдоль стены. Они подходят для хранения самых разных вещей, так как имеют полки и более широкую часть, куда можно повесить одежду, а также вместить более крупные предметы. В пространстве между шкафами и стеной дизайнер интерьера нашел место для раскладных стульев, которые можно использовать, если соберется большая компания. Между шкафами повесили полки, где семья может выставить милые вещицы, которые хочется держать на видном месте.
В третьей зоне находится небольшой кухонный уголок, где также есть раковина. Здесь можно приготовить закуски и вскипятить чай.
Уют всего за несколько евро
Не обошлось и без декора. По словам Кастро, текстиль и комнатные растения быстро и легко делают каждую комнату более уютной. Если не хватает света, можно использовать искусственные растения. Предметы из дерева и других природных материалов также создают уют.
«Предметы декора могут иметь и практическое значение. Настенные часы в подходящем стиле, скатерть из натуральной ткани, плетеные корзины для мелочей или даже лейка яркого цвета – все это радует глаз, но у них есть и практическое предназначение», - говорит дизайнер IKEA.