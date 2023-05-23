Статистика: в прошлом году население Эстонии за счет миграции выросло на 2,6 процента

В рекордный, с точки зрения миграции, год в Эстонию прибыло почти 50 000 новых жителей, а покинуло Эстонию в пять раз меньше - чуть меньше 10 000 человек.

Таким образом, сальдо миграции уже восьмой год подряд положительное, а население Эстонии за счет миграции увеличилось почти на 40 000 человек, написал в ведомственном блоге ведущий аналитик Департамента статистики Кристьян Эрик Лойк.

На фоне продолжающейся войны основной страной, из которой люди прибыли в Эстонию в прошлом году, стала Украина: две трети иммигрантов имели украинское гражданство.

Вернулся 6 981 гражданин Эстонии, а уехало 5 352 человека. Эстонские граждане продолжают мигрировать, в основном, в Финляндию и обратно.

24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабную войну, под влиянием которой в Эстонию за последний год прибыло исключительно большое количество людей. Число иммигрантов в 2022 году составило 49 414 человек, что более чем в два раза больше, чем в предыдущем году, который был годом с наибольшим числом иммигрантов в Эстонии с момента восстановления независимости. Иммигрантов также было более чем в пять раз больше, чем эмигрантов (9 657).