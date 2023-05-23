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Владелец, отзовись! На ярмарке найден кошелек с крупной суммой

rus.postimees.ee
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

Организаторы цветочной ярмарки в Тюри сообщили, что нашли два кошелька без документов. В одном из кошельков довольно большая сумма, и его владелец наверняка будет расстроен потерей.

Всех, кто терял кошелек, просят описать организаторам, как выглядит их кошелек, и указать место, где, по их мнению, они его потеряли. Информацию просят передать по телефону 51973862 или через сообщение странице цветочной ярмарки Тюри в социальных сетях.

Помимо кошельков, на цветочной ярмарке в Тюри были найдены бутылка с водой, очки и детская обувь.
Помимо кошельков, на цветочной ярмарке в Тюри были найдены бутылка с водой, очки и детская обувь. Фото: Türi lillelaat

Руководитель пайдеской региональной группы отделения полиции Центральной Эстонии Прийт Сеэрд сказал вчера, что прошедшая в выходные дни цветочная ярмарка в Тюри, по данным полиции, в целом прошла спокойно, без каких-либо серьезных инцидентов.

«В связи с цветочной ярмаркой также поступило сообщение, что человек нашел на территории ярмарки напоминающую купюру в 50 евро бумагу, которая, по словам информатора, выглядела как настоящая банкнота», - рассказал он.

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