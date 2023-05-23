Владелец, отзовись! На ярмарке найден кошелек с крупной суммой

Организаторы цветочной ярмарки в Тюри сообщили, что нашли два кошелька без документов. В одном из кошельков довольно большая сумма, и его владелец наверняка будет расстроен потерей.
Всех, кто терял кошелек, просят описать организаторам, как выглядит их кошелек, и указать место, где, по их мнению, они его потеряли. Информацию просят передать по телефону 51973862 или через сообщение странице цветочной ярмарки Тюри в социальных сетях.
Руководитель пайдеской региональной группы отделения полиции Центральной Эстонии Прийт Сеэрд сказал вчера, что прошедшая в выходные дни цветочная ярмарка в Тюри, по данным полиции, в целом прошла спокойно, без каких-либо серьезных инцидентов.
«В связи с цветочной ярмаркой также поступило сообщение, что человек нашел на территории ярмарки напоминающую купюру в 50 евро бумагу, которая, по словам информатора, выглядела как настоящая банкнота», - рассказал он.