В Эстонии призывают не требовать знание эстонского от работающих с особыми детьми педагогов

Член правления благотворительного союза «Куреке», общественный деятель Анна Фаттахова инициировала сбор подписей под призывом разрешить школам и детским садам оставить на работе педагогов, логопедов и психологов без категории С1, если от них не требуется использовать эстонский язык в своей работе, пишет Rus.ERR.
Подписи под обращением к Рийгикогу собираются в интернете на сайте rahvaalgatus.ee.
Текст обращения
Уважаемые депутаты Рийгикогу!
При голосовании по Закону о языке, пожалуйста, помните о здоровье детей с особыми потребностями!
Нельзя допустить, чтобы Закон о языке обязывал учебные учреждения требовать уровень С1 по эстонскому языку даже с тех учителей и опорных специалистов, которые по Закону о школе, работают с особыми детьми на их родном языке.
Пожалуйста, не лишайте детей с особыми потребностями поддержки педагогов, логопедов, психологов! Без помощи специалистов они не смогут посещать детские сады и школы.
Специалистов, умеющих работать с детьми с особыми потребностями очень мало. Мы просим вас не ставить эксперименты на самых слабых, им и так тяжело в жизни.
Уважаемые депутаты Рийгикогу!
Разрешите школам и детским садам оставить на работе педагогов, логопедов и психологов без категории С1, если им по Закону о школе прописано право не использовать эстонский язык в своей работе.