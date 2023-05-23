В Эстонии призывают не требовать знания эстонского от работающих с особыми детьми педагогов

Подписи под обращением к Рийгикогу собираются в интернете на сайте rahvaalgatus.ee.

Текст обращения

Уважаемые депутаты Рийгикогу!

При голосовании по Закону о языке, пожалуйста, помните о здоровье детей с особыми потребностями!

Нельзя допустить, чтобы Закон о языке обязывал учебные учреждения требовать уровень С1 по эстонскому языку даже с тех учителей и опорных специалистов, которые по Закону о школе, работают с особыми детьми на их родном языке.

Пожалуйста, не лишайте детей с особыми потребностями поддержки педагогов, логопедов, психологов! Без помощи специалистов они не смогут посещать детские сады и школы.

Специалистов, умеющих работать с детьми с особыми потребностями очень мало. Мы просим вас не ставить эксперименты на самых слабых, им и так тяжело в жизни.

Уважаемые депутаты Рийгикогу!

Разрешите школам и детским садам оставить на работе педагогов, логопедов и психологов без категории С1, если им по Закону о школе прописано право не использовать эстонский язык в своей работе.