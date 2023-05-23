КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Гитлер и Путин: за что Кая Каллас должна извиниться

Парламентскую обструкцию нельзя сравнивать с ковровыми бомбардировками

Кая Каллас обвинила оппозицию в следующем: она требует то, чего у нее никогда не было, она угрожает, она рассчитывает, что ей в итоге предложат то, чего у нее раньше не было. Вполне можно допустить, что на уровне чистой логики такое описание действительно подходит и для стратегии затеявших обструкцию наших оппозиционеров, и для российской внешней и военнной политики в канун февраля 2024 года, однако Каллас могла бы понимать, что, так сказать, «разница в масштабах» делает такое сравнение неуместным.

В случае путинского режима такое поведение на рубеже 2021-2022 гг. стало прологом к развязыванию преступной и кровавой войны, в то время как самым большим коварством эстонской оппозиции, различаемым в ее «фортелях» в парламенте, может быть разве что расчет на парламентский кризис и созыв досрочных выборов. Крайне тяжело считать первое и второе равновелико безнравственным; это было бы, кстати, довольно неуважительно не только к некоторым эстонским народным избранникам, но и к жертвам путинской агрессии, выпавшие на долю которых страшные испытания просто бессовестно как-то уравнивать с теми неудобствами, что создает жителям Эстонии паралич парламента.

Нетрудно догадаться, что привело Каю Каллас к такой невоздержанности; нередко ей приходилось обвинять две из трех нынешних оппозиционных парламентских партий когда в непроизвольном, а когда и в сознательном потворстве интересам Кремля, так что, очевидно, в приступе вполне понятного раздражения на те же самые силы Кремль сначала пришел ей на ум, а потом и был «выпущен» на язык. В первую очередь это сыграло против самой Каи Каллас, которой нравится обнаруживать в риторике своих оппонентов в Эстонии «кремлевские нарративы»; теперь такие вещи из ее уст будут звучать как идея-фикс.