В Таллинне грузовик попал в ДТП: трамвайное движение было серьезно нарушено

Во вторник днем грузовик оборвал воздушную линию электропередачи на Пярнуском шоссе в Таллинне, что прервало трамвайное сообщение с Тонди.
Специалист по коммуникации TLT сообщил, что сегодня, 23 мая, в 13.30 в Таллинне вблизи остановки «Калев» грузовик въехал в воздушную линию электропередачи, в результате этого трамвайное движение в направлении Тонди было остановлено.
Трамвайное движение было изменено, и маршруты 3 и 6 возвращались в центр города по кольцу Вана-Лыуна.
Пока велись ремонтные работы горожанам рекомендовалась пользоваться автобусными маршрутами 5, 18, 36.
Около трех часов дня привычное трамвайное движение в сторону Тонди было восстановлено.