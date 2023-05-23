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В Таллинне грузовик попал в ДТП: трамвайное движение было серьезно нарушено

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rus.postimees.ee
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Трамвай.
Трамвай. Фото: Jaanus Lensment

Во вторник днем ​​грузовик оборвал воздушную линию электропередачи на Пярнуском шоссе в Таллинне, что прервало трамвайное сообщение с Тонди.

Специалист по коммуникации TLT сообщил, что сегодня, 23 мая, в 13.30 в Таллинне вблизи остановки «Калев» грузовик въехал в воздушную линию электропередачи, в результате этого трамвайное движение в направлении Тонди было остановлено.

Трамвайное движение было изменено, и маршруты 3 и 6 возвращались в центр города по кольцу Вана-Лыуна.

Пока велись ремонтные работы горожанам рекомендовалась пользоваться автобусными маршрутами 5, 18, 36.

Около трех часов дня привычное трамвайное движение в сторону Тонди было восстановлено.

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