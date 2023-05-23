В Таллинне грузовик попал в ДТП: трамвайное движение было серьезно нарушено

Специалист по коммуникации TLT сообщил, что сегодня, 23 мая, в 13.30 в Таллинне вблизи остановки «Калев» грузовик въехал в воздушную линию электропередачи, в результате этого трамвайное движение в направлении Тонди было остановлено.