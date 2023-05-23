«Здесь лежало тело, а здесь следы от бомб». Почему Украина еще не готова к туризму в местах, пострадавших от войны

По мнению исследователя, посмотреть на разрушенные места едут преимущественно те, кто не ощутил на себе войну.

«Люди, пережившие оккупацию, как военные или волонтеры, работавшие на Востоке, не поедут на такую экскурсию. Поэтому туристический продукт не будет быстро формироваться. Но люди всегда интересовались войной», - добавляет исследователь. Его экскурсии «Подполья партизанского движения в катакомбах Одессы» и «Героическая Одесса» всегда пользовались большим спросом.

Фото День памяти жертв Холокоста в музее Аушвиц-Биркенау в Польше Фото: Getty Images

Один из самых посещаемых объектов в Европе - это музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим), место величайшей трагедии в мировой истории.

И потому Украине в будущем, безусловно, придется рассказывать об этой войне.

Если говорить о прошлых трагедиях, в Украине лучше представлены истории, связанные с Холокостом и Голодомором, считает историк. «Это опыт великих трагедий, которые наша страна уже переживала, и есть опыт качественной мемориализации, музеификации такой памяти».

В то же время Бабич отмечает, что традиция рассказа о Второй мировой войне в Украине испорчена советским и российским подходом. «Это такое представление о победе, в которой почти нет лишних жертв, нет горя, нет грязи».

«Но война - это, прежде всего, огромная трагедия. Это потери, потери и потери», - говорит исследователь, который с 2008 года занимался поиском захоронений солдат Второй мировой войны, а в 2022-м - поиском и возвращением домой погибших украинских воинов.

Мурал, посвященный Украине, в Париже Фото: Getty Images

Украине придется еще многое пережить, переосмыслить и исследовать, прежде чем она сможет рассказывать свою историю войны.

В то же время мир уже услышал и увидел Украину как никогда раньше.

Завершая разговор со мной, писатель Владимир Арсениевич говорит, что Украина очень успешно создает свои нарративы.

«Мы знаем теперь столько имен писателей, музыкантов, представителей поп-культуры, а также украинских топонимов, о которых никогда не слышали раньше».