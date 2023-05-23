Фото ⟩ Силы обороны приступили к ликвидации последствий «Весеннего шторма»

После окончания учебных боев «Весеннего шторма», участники учений – эстонские военные, бойцы территориальной обороны и союзники – приступили к уборке территории и ликвидации легких повреждений дорожного полотна. Облагораживание продлиться и после окончания учений.
«Действия маневров сместились с общественного пространства на центральный полигон Сил обороны, – отметил офицер по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) 1-й пехотной бригады младший лейтенант Оливер Турп. – Начинается большая уборка. Самые быстрые и важные работы будут выполнены сразу же. Оставшимися случаями, которые были замечены нами или местными жителями, продолжит заниматься партнерская организация».
Учебные бои «Весеннего шторма» завершились в понедельник. После завершения двухдневной приборки в рамках учений на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы.
«Так или иначе, тяжелая техника или действия подразделений оставляют свой след, – добавил младший лейтенант Турп. – Наша задача не в том, чтобы сказать "вещи ломаются". Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее зафиксировать все повреждения, оповестить о собственников и сообща найти оптимальное решение».
Во время учений специалисты военно-гражданского сотрудничества следили за тем, чтобы участники учения соблюдали ограничения, нацеленные на защиту окружающей среды, частной собственности и благополучия людей. CIMIC руководят облагораживанием территории, которое производится при участии всех задействованных в маневрах подразделений.
Параллельно с ходом учений офицеры военно-гражданского сотрудничества фиксировали все случаи, требующие решения. Большую помощь в этом оказали местными жители, которые сообщали военным об ущербе. Силы обороны по-прежнему открыты для приема заявок по адресу электронной почты kevadtorm@mil.ee или телефону 57 450 884 с 08:00 до 21:00. По возможности следует указать регистрационный номер машины, причинившей ущерб, название подразделения или имя военнослужащего.
«Весенний шторм» – крупнейшие учения года. Во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран.