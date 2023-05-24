Глава приюта для животных: в Эстонии можно безнаказанно убить своего питомца, поэтому законы нужно менять

Но мы недавно создали на базе нашего приюта и свой реабилитационный центр. В этом центре мы беремся именно за такие сложные случаи, и могу сказать, что у нашего центра уже было немало, так сказать, выпускников. Это животные, которые в итоге находили себе новые дома. Но тут очень важна финансовая поддержка различных организаций, которые сопереживают такой деятельности. Потому что такая реабилитация очень и очень затратна.
- Часто говорится о том, что жестокость по отношению к животным - это лишь одно из следствий каких-то более широких и глубоких проблем, имеющихся в обществе. Как вы считаете, что на превентивном уровне должно делать государство для того, чтобы снижать частоту подобных инцидентов с насилием над животными?
- У меня есть мечта: я хочу, чтобы в Эстонии появилась бы отдельная организация, которая занималась бы выездами на сигналы о жестоком обращении с животными. Такие организации уже существуют во многих европейских странах. Это отдельные службы, которые также занимаются и реабилитацией спасенных животных.
Эти службы добиваются изъятия животных у безответственных или жестоких хозяев за очень короткие сроки. То есть они не дают возможности замучить животное, это не происходит так, что сначала животное гибнет, а только потом его владельца наказывают. Но создание такой службы в Эстонии требовало бы решений на государственном уровне. Нужно менять многие законы. Очень бы хотелось, чтобы у нас такая служба появилась бы, и работала бы 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Если же говорить о тех людях, что очень плохо относятся к животным, то, мне кажется, это обычно идет из семьи. Влияние семьи очень велико. Важно, как был воспитан человек, в каких условиях он рос. Думаю, корни жестокости человека - в каких-то проблемах, которые у него были в детстве, в плохом воспитании со стороны родителей.
Если родители с самого маленького возраста прививают своему ребенку любовь к животным, объясняют ему, что животных нельзя обижать, то этот ребенок, став взрослым, никогда не станет избивать свою собаку.
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