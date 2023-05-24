На прошлой неделе стало известно о случае жестокого избиения собаки в Ласнамяэ. Шокирующее видео вызвало большой резонанс. О том, насколько часты случаи проявления предельной жестокости по отношению к домашним питомцам в Эстонии, и насколько эффективно законодательство в сдерживании садистских наклонностей владельцев животных, в студии Postimees порассуждала руководитель приюта для домашних животных Päite loomapark Ксения Клочкова.
Глава приюта для животных: в Эстонии возможно безнаказанно убить своего питомца, поэтому законы нужно менять
- Ксения, вы в своей работе постоянно помогаете попавшим в тяжелые обстоятельства животным. По вашим наблюдениям, такие страшные инциденты, как недавний ласнамяэский, это скорее нонсенс для эстонского общества, или же, к большому сожалению, среди хозяев домашних животных проявление садистских наклонностей - отнюдь не редкость?
- Это, увы, не нонсенс, с похожими ситуациями в своей работе нам приходится сталкиваться достаточно часто. Люди нередко проявляют исключительную жестокость по отношению к животным, и я могу сказать, что только наш конкретный приют несколько раз в год занимается такими инцидентами, когда в буквальном смысле приходится спасать питомцев из рук плохих хозяев.
- Для спасения собаки в Ласнамяэ была организована целая спасательная операция с участием чиновника Ветеринарно-пищевого департамента и тележурналистов. Хозяин сначала отказывался отдавать животное, и лишь через 2,5 часа при поддержке полиции собака попала в руки зоозащитников. Насколько велики возможности помочь в таких ситуациях животным у зоозащитников, когда еще нет не только судебного решения, но и даже открытого дела против предполагаемого садиста?
- Это очень сильно зависит от опыта конкретной зоозащитной организации, которая начинается заниматься подобным инцидентом. Очень позитивно, что в последнее время такие организации стали активно сотрудничать друг с другом. Я могу назвать очень успешным опыт сотрудничества с Эстонским обществом защиты животных, со Спасательным департаментом, с полицией, с ветеринарным ведомством.
Мы все стараемся сразу же реагировать на случаи насилия по отношению к животным, просим помощи друг у друга, потому что в разных ситуациях может быть особенно полезен опыт разных организаций. Цель наших совместных усилий - забрать находящееся у плохих хозяев животное как можно скорее, но нужно признать, что далеко не всегда это удается.
Например, в 2021 году мы вместе с полицией забирали собаку породы хаски у жестокого хозяина. В Силламяэ мужчина прямо на улице в пьяном виде жестоко избивал свою собаку. Он делал это прямо на глазах прохожих. Мужчину сразу забрали в полицию, собака попала к нам, и, к счастью, нам удалось добиться, чтобы собака больше не вернулась к своему хоязину. Но отнюдь не всегда все складывается так хорошо.
Многое зависит от того, идет ли навстречу полиция, идет ли на встречу ветеринарное ведомство, то есть, в общем, человеческий фактор тут играет довольно большую роль.
- У избитой в Ласнамяэ собаки были повреждены внутренние органы, она хромала на заднюю ногу и не могла опустить ее. Также она не могла свободно сидеть, и испытывала боль от прикосновений к спине. Достаточно ли таких травм в комплекте с видеозаписью, чтобы случившееся было квалифицировано как преступление, а не как проступок, где пролегает та грань при жестоком обращении с животным, при пересечении которой человек подлежит преследованию именно в уголовном порядке?
- К сожалению, наши законы очень плохо защищают животных. В принципе, в Эстонии может произойти и так, что человек убьет свое животное и не понесет за это никакого наказания.
Нередко в наш приют ветеринары передают животных, которых хозяева принесли на усыпление, не имея на то ни одной веской причины. И у нас это не запрещено законом. То есть, допустим, кошка писает в квартире, и хозяин решил, что по этой причине ее надо усыпить. Французский бульдог вдруг якобы стал агрессивен, поэтому его привели усыплять.
Вот до такой степени у нас недоработаны законы, касающиеся защиты животных. Животные у нас просто считаются вещью человека. И человек может делать с этой вещью все что угодно.
К счастью, в тех случаях, когда человек начинает представлять угрозу для животного и даже пытается его убить, в Эстонии все-таки возможно изъять питомца у человека. Но если потом дело доходит до суда, то далеко не факт, что в итоге суд не вернет животное такому хозяину.
- Правда ли, что в большинстве доказанных случаев жестокого обращения с животными, повлекшего травмы питомца или даже его смерть, в Эстонии признанные виновными люди несут лишь денежное наказание? Каковы должны быть отягчающие обстоятельства, которые могли бы повлечь за собой для садиста хотя бы условное лишение свободы?
- К сожалению, у нас почти не применяются самые строгие наказания, даже те, которые формально предусмотрены законом. И это очень плохо, потому что в результате люди начинают чувствовать безнаказанность. Нам часто помогает у себя оставить животное лишь то обстоятельство, что его хозяин открывается компенсировать наши расходы на спасение животного, на его лечение. Если хозяин отказывается заплатить эти суммы, животное остается или при приюте, или при зоозащитной организации. Это играет нам на руку.
Но бывают и такие упертые владельцы животных, которые выплачивают все штрафы, покрывают все расходы, потраченные нами на ветеринаров. При таких сценариях вполне реально, что суд решит вернуть человеку его животное в качестве его собственности. Это очень обидно, особенно если сравнивать с ситуациями в других странах, где защита животных находится на очень высоком уровне.
- Таким образом, можно констатировать, что имеющихся сейчас наказаний критически недостаточно, чтобы защитить в Эстонии права животных?
- У нас законы практически не защищают права животных. Возьмем случай с Тайсоном, собакой, которую я взяла сегодня с собой в студию. Он был в очень плохих руках, за ним практически вообще не следили. В 20-градусные морозы он шатался по улицам, весь завешанный сосульками. Люди сообщали властям, что собака мерзнет, что ее может сбить машина, но ответ был всякий раз такой, что это недостаточные причины для изъятия животного.
В итоге неравнодушные люди, жители того же поселка, в котором жил Тайсон, просто выкупили собаку у ее хозяев. Они заплатили деньги и привезли Тайсона к нам, чтобы спасти животное, чтобы найти ему в итоге хороших хозяев. По сути ведь это абсурдный случай, это же ненормально, что приходится выкупать животных ради их спасения.
Наказаний за ненадлежащее содержание собак практически нету. Если кто-то держит собаку в будке, если она все время сидит на короткой цепи, мерзнет, сидит подолгу без еды и воды, так просто ее не забрать. Нужно доказывать все нарушения. Собирать видеоматериалы. Собирать доказательства того, что собаку не выгуливают.
В общем, требуется проводить целое расследование. Но и его итогом может быть только то, что хозяин просто получит предписание, и все. Потом он получит второе предписание, потом - третье, но животное все равно оттуда не заберут.
Животное заберут только тогда, когда оно будет уже при смерти. И даже уже забранное у такого хозяина животное все равно может у нему вернуться, если владелец убедит суд, что неприятности с животным произошли по стечению обстоятельств.
В подобных ситуациях в отношениях между нами и такими хозяевами находится место психологическому прессингу. Мы стараемся максимально использовать свой авторитет, чтобы не допустить возвращения животного к жестокому хозяину. Когда у нас это все-таки не получается, мы, конечно, очень сильно расстраиваемся.
- Эстонский союз защиты животных после инцидента в Ласнамяэ выразил благодарность сообщившему о жестоком избиении собаки своим родителям ребенку, а также человеку, который снял с камеры видеонаблюдения видео с избиением животного. Часто ли происходит такое, что на помощь подвергающимся насилию животным приходят именно неравнодушные очевидцы? Эстонскому обществу скорее склонно равнодушие к чьим-то проявлениям жестокости к животным, или же, напротив, минимальная терпимость к садистам?
- К счастью, обычно у нас все-таки люди стараются сообщить куда следует о насилии над животными, если они замечают такие инциденты. Именно благодаря сигналам от очевидцев мы выходим на те же самые фабрики по разведению щенков, где животные содержатся в чудовищных условиях. Например, так минувшей зимой мы узнали о подобной фабрике, где шпицы жили весь зимний сезон в парнике. Шпиц - это декоративная домашняя собачка, и вот таких собачек на зиму закрыли в парнике. И они должны были вот-вот родить…
- Какая температура была в этом парнике?
- Когда я их обнаружила, там было два-три градуса мороза, но это был уже конец зимы, а до этого там, конечно, было намного холоднее. Вместо еды у них была миска со снегом, вместо еды - какие-то жуткие кости.
Неравнодушные люди нам сообщили, что на заброшенных дачных участках творится что-то не то. Мы поехали туда, услышали, как пищат эти шпицы, и нашли эту фабрику. Ее владелец довольно быстро отказался от всех своих прав на этих собак, потому что понял, что за такую деятельность все-таки полагается наказание.
Если сообщающие нам о таких случаях люди хотят сохранить свою анонимность, мы обязательно выполняем это условие. Если они не хотят, чтобы о их роли становилось известно, мы идем им навстречу. Мы в таких ситуациях никому не говорим, откуда нам поступила информация, и берем весь удар на себя.
Так что если кто-то хочет помочь животным в беде, но боится каких-то последствий, в случае нашего приюта может ничего не бояться: мы никогда не раскрываем источники поступивших к нам сигналов, если люди сами этого не хотят. Мы всегда берем на себя все удары, которые могут последовать со стороны владельцев животных.
- По вашим наблюдениям, чаще ли животные становятся жертвами жестокого обращения со стороны своих собственных хозяев, или же больший риск несут для них все-таки посторонние им люди? Соседи, случайные злобные прохожие, и так далее?
- Я думаю, что тут соотношение примерно пятьдесят на пятьдесят. И владельцы причиняют вред животным, и посторонние люди тоже это делают. Скажем, многие люди травят кошек на своих садоводческих участках. Людям просто не нравится, что кошки писают на грядки с огурцами, и тогда эти огородники просто решают отравить этих кошек.
Бывает и такое, что человек держит у себя в квартире 30 кошек, и в этой квартире невозможно ни пройти, ни продохнуть. Все эти кошки с больными глазами и с больными ушами, они в прямом смысле слова тухнут в этой однокомнатной квартире.
Буквально вчера я забирала кошку из квартиры, в которой только что умер ее хозяин. Про эту квартиру можно было сказать, что она была непригодна для жизни не только людей, но и животных. После посещения этой квартиры я чесалась, наверное, сутки, потому что эту квартиру просто нельзя было назвать жильем, настолько в ужасном она была состоянии.
И таких ужасных квартир, в которых, не выходя из них, живут люди и кошки, ведь очень много. Причем часто хозяевами кошек оказываются пожилые и больные люди, которые просто уже не в состоянии осознавать, что хорошо, а что плохо. Мы нередко стараемся помочь таким людям, если они идут с нами на контакт. Помогаем и со стерилизацией животных, и даже с приведением их жилья в порядок.
Но тоже нередко происходит и такое, что владельцы таких квартир, полных кошек, никого к себе не пускают. Только когда соседи начинают чувствовать, что они больше не в силах выносить вонь, начинаются какие-то действия. Но некоторые люди подолгу не открывают дверь даже тогда, когда в ситуацию вмешиваются представители различных служб. Когда ты пытаешься помочь животным в таких квартирах, ты никогда не знаешь, получится это у тебя или не получится.
- В скандальном инциденте в Ласнамяэ жертвой жестокого обращения стала совсем маленькая собака. Если говорить конкретно о собаках, именно малогабаритные собаки чаще всего становятся жертвами побоев и издевательств? Или такой особой закономерности нет, и люди с садистскими наклонностями часто мучают и больших животных? Если сравнивать судьбу собак и кошек, кто чаще страдает от людского зверства?
- Наш приют занимается не только кошками и собаками. Мы начали свою работу 11 лет назад с того, что начали спасать лошадей. И я могу вам сказать, что многие люди вполне способны избить даже лошадь, пусть это и огромное животное. Люди проявляют такую агрессию, такой прессинг, что большое животное оказывается настолько запуганным, что боится дать человеку сдачи.
Если человек очень злой и агрессивный, то его будут очень бояться и лошадь, и любая собака, и любая кошка. И если животное находится у такого человека с совсем маленького возраста, то этот страх будет особенно сильным, потому что животные привыкли к доминирующей роли хозяина, так что крайне маловероятно, что они когда-нибудь окажут хозяину какое-то сопротивление.
- Наверняка вы в своем приюте помогли пройти реабилитацию немалому количеству животных, с которыми дурно обращались хозяева или какие-то другие люди. Часты ли ситуации, когда такая реабилитация невозможна, когда животные так измучены не только физически, но и психически, что их оказывается уже просто практически невозможно социализировать?
- В моей практике еще не было ни одного такого случая, чтобы животное вообще не отвечало на доброе к нему отношение. Но при этом нужно признать, что на реабилитацию некоторых животных может уйти несколько лет. Нередко в приют попадает животное, которое очень долгое время содержалось в ужасающих условиях, и у приюта не хватает ни временных, ни финансовых ресурсов для того, чтобы очень долго заниматься таким животным и социализировать его. Поэтому такие животные обычно идут на усыпление.
Но мы недавно создали на базе нашего приюта и свой реабилитационный центр. В этом центре мы беремся именно за такие сложные случаи, и могу сказать, что у нашего центра уже было немало, так сказать, выпускников. Это животные, которые в итоге находили себе новые дома. Но тут очень важна финансовая поддержка различных организаций, которые сопереживают такой деятельности. Потому что такая реабилитация очень и очень затратна.
- Часто говорится о том, что жестокость по отношению к животным - это лишь одно из следствий каких-то более широких и глубоких проблем, имеющихся в обществе. Как вы считаете, что на превентивном уровне должно делать государство для того, чтобы снижать частоту подобных инцидентов с насилием над животными?
- У меня есть мечта: я хочу, чтобы в Эстонии появилась бы отдельная организация, которая занималась бы выездами на сигналы о жестоком обращении с животными. Такие организации уже существуют во многих европейских странах. Это отдельные службы, которые также занимаются и реабилитацией спасенных животных.
Эти службы добиваются изъятия животных у безответственных или жестоких хозяев за очень короткие сроки. То есть они не дают возможности замучить животное, это не происходит так, что сначала животное гибнет, а только потом его владельца наказывают. Но создание такой службы в Эстонии требовало бы решений на государственном уровне. Нужно менять многие законы. Очень бы хотелось, чтобы у нас такая служба появилась бы, и работала бы 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Если же говорить о тех людях, что очень плохо относятся к животным, то, мне кажется, это обычно идет из семьи. Влияние семьи очень велико. Важно, как был воспитан человек, в каких условиях он рос. Думаю, корни жестокости человека - в каких-то проблемах, которые у него были в детстве, в плохом воспитании со стороны родителей.
Если родители с самого маленького возраста прививают своему ребенку любовь к животным, объясняют ему, что животных нельзя обижать, то этот ребенок, став взрослым, никогда не станет избивать свою собаку.
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