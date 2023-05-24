Глава приюта для животных: в Эстонии возможно безнаказанно убить своего питомца, поэтому законы нужно менять

Буквально вчера я забирала кошку из квартиры, в которой только что умер ее хозяин. Про эту квартиру можно было сказать, что она была непригодна для жизни не только людей, но и животных. После посещения этой квартиры я чесалась, наверное, сутки, потому что эту квартиру просто нельзя было назвать жильем, настолько в ужасном она была состоянии.

И таких ужасных квартир, в которых, не выходя из них, живут люди и кошки, ведь очень много. Причем часто хозяевами кошек оказываются пожилые и больные люди, которые просто уже не в состоянии осознавать, что хорошо, а что плохо. Мы нередко стараемся помочь таким людям, если они идут с нами на контакт. Помогаем и со стерилизацией животных, и даже с приведением их жилья в порядок.

Но тоже нередко происходит и такое, что владельцы таких квартир, полных кошек, никого к себе не пускают. Только когда соседи начинают чувствовать, что они больше не в силах выносить вонь, начинаются какие-то действия. Но некоторые люди подолгу не открывают дверь даже тогда, когда в ситуацию вмешиваются представители различных служб. Когда ты пытаешься помочь животным в таких квартирах, ты никогда не знаешь, получится это у тебя или не получится.