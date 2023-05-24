В конце прошлой недели Эстонский союз защиты животных сообщил о случае жестокого избиения собаки жителем Ласнамяэ. Шокирующее видео вызвало большой общественный резонанс. О том, насколько часты случаи проявления предельной жестокости по отношению к домашним питомцам в Эстонии, и насколько эффективно законодательство в сдерживании садистских наклонностей владельцев животных, ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с руководителем приюта для домашних животных Päite loomapark Ксенией Клочковой.
В студии Postimees глава приюта для животных: издевательства над питомцами – редкость или обычная практика для Эстонии?
- У избитой в Ласнамяэ собаки были повреждены внутренние органы, она хромала на заднюю ногу и не могла опустить ее. Также она не могла свободно сидеть, и испытывала боль от прикосновений к спине. Достаточно ли таких травм в комплекте с видеозаписью, чтобы случившееся было квалифицировано как преступление, а не как проступок, где пролегает та грань при жестоком обращении с животным, при пересечении которой человек подлежит преследованию именно в уголовном порядке?
- Насколько действующие в Эстонии сейчас законы удерживают неуравновешенных людей от жестокого обращения с животными? Можно ли сказать, что имеющихся сейчас наказаний недостаточно, чтобы защитить права животных? Если сравнивать, например, с другими странами ЕС, действующие в Эстонии наказания за издевательства над животными скорее более строгие, или же более мягкие?
- Эстонский союз защиты животных после инцидента в Ласнамяэ выразил благодарность сообщившему о жестоком избиении собаки своим родителям ребенку, а также человеку, который снял с камеры видеонаблюдения видео с избиением животного. Часто ли происходит такое, что на помощь подвергающимся насилию животным приходят именно неравнодушные очевидцы? Эстонскому обществу скорее склонно равнодушие к чьим-то проявлениям жестокости к животным, или же, напротив, минимальная терпимость к садистам?
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