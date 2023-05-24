В студии Postimees глава приюта для животных: издевательства над питомцами – редкость или обычная практика для Эстонии?

- У избитой в Ласнамяэ собаки были повреждены внутренние органы, она хромала на заднюю ногу и не могла опустить ее. Также она не могла свободно сидеть, и испытывала боль от прикосновений к спине. Достаточно ли таких травм в комплекте с видеозаписью, чтобы случившееся было квалифицировано как преступление, а не как проступок, где пролегает та грань при жестоком обращении с животным, при пересечении которой человек подлежит преследованию именно в уголовном порядке?

- Насколько действующие в Эстонии сейчас законы удерживают неуравновешенных людей от жестокого обращения с животными? Можно ли сказать, что имеющихся сейчас наказаний недостаточно, чтобы защитить права животных? Если сравнивать, например, с другими странами ЕС, действующие в Эстонии наказания за издевательства над животными скорее более строгие, или же более мягкие?

- Эстонский союз защиты животных после инцидента в Ласнамяэ выразил благодарность сообщившему о жестоком избиении собаки своим родителям ребенку, а также человеку, который снял с камеры видеонаблюдения видео с избиением животного. Часто ли происходит такое, что на помощь подвергающимся насилию животным приходят именно неравнодушные очевидцы? Эстонскому обществу скорее склонно равнодушие к чьим-то проявлениям жестокости к животным, или же, напротив, минимальная терпимость к садистам?