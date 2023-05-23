Правительство, чтобы подлатать государственную казну, хочет ввести новые налоги, в том числе налог на автомобили. Пока окончательно не решено, как будет работать автомобильный налог, но руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сказала, что люди могли бы установить в своих машинах GPS - тогда Налогово-таможенный департамент будет знать, сколько налогов нужно взимать.
Озвучена новая схема: для автоналога жители Эстонии должны установить в своей машине устройство слежения
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сказала, что в их учреждении считают, что налог на автомобиль может основываться на пробеге, и в зависимости от региона, в котором человек передвигается, будет применяться различный коэффициент, в сельской местности значительно более низкий. По сути, это означает налогообложение на основе GPS.
Данилов добавила, что такая техническая возможность будет. «Вопрос в том, насколько дорого стоит устройство, которое надо установить на автомобиль. Если у вас очень старая машина, стесненные условия, а устройство, которое нужно установить, стоит 100 евро, это может быть затруднительно. В свое время переходили на цифровое телевидение и надо было приобрести дигибокс, который на старые деньги стоил около 500 крон. Тогда государство не компенсировало это, и семьям приходилось выкручиваться самим. В случае с этим устройством можно подумать, что оно будет зачтено в счет ваших будущих налоговых обязательств. Решения есть», - сказала Данилов.
«Второй вопрос - защита данных. Готовы ли люди поделиться с государством информацией о том, куда и когда они ездили. В настоящее время выбран путь классического автомобильного налога. Насколько мне известно, Министерство финансов уже пыталось передать его правительству. Всегда останавливались на том, что в сельской местности нет альтернативы автомобилю. Посмотрим, как это узкое место будет преодолено на этот раз», - добавила Данилов.