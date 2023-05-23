Россия создает летающее «спецподразделение» в составе ВВС

В Интернете ходит шутка об уровне английского языка украинского президента. Если несколько лет назад это был B1, то в 2023 году это будет F-16.

Поставка современных военных самолетов в Украину, безусловно, необходима и сделала бы контрнаступление более успешным, но современные самолеты поступят не раньше осени. Потребуется время от принятия решения до обучения, доставки и логистики. Тем не менее, это очень хорошая новость, потому что решение США разрешить поставку военных самолетов показывает, что Запад готов поддерживать Украину в войне с Россией еще долгое время.

Россия создает новые ВВС?

Если в отношении военно-воздушных сил Украины есть некоторая ясность, то военно-воздушные силы России кажутся все более загадочными. Много говорилось о том, что Россия может наносить крупномасштабные авиаудары или уничтожать оборудование, поставляемое украинцам с Запада. Этого не произошло. Не было и крупных воздушных операций. Есть атаки отдельных самолетов в Украине и хвастовство на границах.

Тот факт, что формирование совместных групп из различных военно-воздушных сил России является новостью, свидетельствует о крайне низком качестве военно-воздушных сил страны.