Россия создает летающее «спецподразделение» в составе ВВС

Влияние нового спецподразделения ВВС будет локальным
Новость указывает на отсутствие взаимодействия между различными подразделениями ВВС
Подразделение также является признаком нехватки пилотов и отсутствия мотивации
С российскими ВВС происходят необъяснимые события, в ходе которых уничтожаются их самолеты. В целом их планы на будущее выглядят странно, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.
В Интернете ходит шутка об уровне английского языка украинского президента. Если несколько лет назад это был B1, то в 2023 году это будет F-16.
Поставка современных военных самолетов в Украину, безусловно, необходима и сделала бы контрнаступление более успешным, но современные самолеты поступят не раньше осени. Потребуется время от принятия решения до обучения, доставки и логистики. Тем не менее, это очень хорошая новость, потому что решение США разрешить поставку военных самолетов показывает, что Запад готов поддерживать Украину в войне с Россией еще долгое время.
Россия создает новые ВВС?
Если в отношении военно-воздушных сил Украины есть некоторая ясность, то военно-воздушные силы России кажутся все более загадочными. Много говорилось о том, что Россия может наносить крупномасштабные авиаудары или уничтожать оборудование, поставляемое украинцам с Запада. Этого не произошло. Не было и крупных воздушных операций. Есть атаки отдельных самолетов в Украине и хвастовство на границах.
Тот факт, что формирование совместных групп из различных военно-воздушных сил России является новостью, свидетельствует о крайне низком качестве военно-воздушных сил страны.
22 мая 2023 года британская военная разведка сообщила о развитии событий в ВВС России. По их данным, Россия создает новое элитное подразделение ВВС «Шторм». Согласно опубликованной информации, оно будет состоять как минимум из одной эскадрильи штурмовиков-бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-34. К ним присоединится эскадрилья боевых вертолетов. Из плана формирования подразделения британская разведка делает вывод, что они будут использоваться в основном против наземных целей. Вероятно, это действительно так, поскольку в настоящее время в Украине мало воздушных сил.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2023.
По мнению британцев, создание группы отражает оценку Россией эффективности своих военно-воздушных сил. Они не достигли поставленных целей и не смогли действовать скоординированно.
По данным Киева, с февраля 2022 года Россия потеряла порядка 300 самолетов. Однако реальные потери выше, поскольку Украина не учитывает самолеты, уничтоженные на аэродромах в России или в оккупированном Крыму. Москва также потеряла десятки самолетов в результате аварий: только 13 мая Россия потеряла четыре самолета в Брянской области при запутанных обстоятельствах.
Из действий России можно сделать два вывода. Как и силы армии в целом, так и военно-воздушные силы значительно преувеличены в своих возможностях, чем они есть на самом деле. Сирийский опыт скорее укрепил тактику нападения одиночных самолетов без необходимости сотрудничества между более крупными группами. В результате в войне против Украины нет никаких коллективных действий. Тот факт, что формирование совместных групп из различных военно-воздушных сил России является новостью, свидетельствует о крайне низком качестве военно-воздушных сил страны.
Что это означает на самом деле?
Даже сейчас ничто не мешает российским ВВС создавать различные боевые группы, эскадрильи или другие формирования. Совместные задания различных воздушных средств очень важны для успешного выполнения боевых задач.
Создание только одного такого подразделения не даст серьезного военного эффекта, но создаст предпосылки для более эффективной атаки отдельных дорогостоящих наземных целей.
Создаваемое специализированное подразделение будет состоять из бомбардировщиков Су-24 и защищающих их истребителей Су-34. Также будут добавлены вертолеты, но их марка не уточняется. Предположительно, вертолеты будут использоваться для управления огнем и эвакуации пилотов.
Обычно в каждой эскадрилье 12 воздушных средств, то есть общее количество - 36. Это число кажется очень большим, но его недостаточно для успешного нападения на Украину. По мнению экспертов, этого недостаточно даже для успешной атаки на одну авиабазу, не говоря уже о городе. Более вероятна атака на очень одиночную цель, например, на зенитную батарею. Не исключено, что именно улучшение противовоздушной обороны Украины послужило толчком для создания такого подразделения.
Для подразделения из 36 воздушных средств потребуется около сотни пилотов и столько же авиационных механиков. Большое количество обусловлено тем, что в интенсивные периоды подразделение будет летать посменно, и должна быть возможность задействовать 2-3 пилота на самолет. Поскольку в настоящее время взаимодействие между различными типами самолетов слабое, на создание подразделения потребуется не менее 2-3 месяцев.
По данным из открытых источников известно, что в новом подразделении будет более высокая зарплата, а также будут привлекаться военные летчики, вышедшие в отставку. Это, в свою очередь, указывает на два недостатка - нехватку пилотов и отсутствие мотивации.
В целом можно с уверенностью сказать, что Создание только одного такого подразделения не даст серьезного военного эффекта, но создаст предпосылки для более эффективной атаки отдельных дорогостоящих наземных целей. Одно такое подразделение может на мгновение создать локальный воздушный пузырь, который быстро закроется в пользу украинцев. Остается надеяться, что переданные Украине F-16 позволят украинцам сбить хотя бы половину воздушных средств этого «специального подразделения» до того, как они достигнут зоны боевых действий.