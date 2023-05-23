Недостаточное знание языка: учителям выписали штрафы

Во время последней проверки Языковой департамент назначил штраф трем учителям Таммсаареской школы в Пярну, но тех, у кого нет сертификата о знании языка, гораздо больше.
Надзор Министерства образования и науки и Языкового департамента внимательно изучил знание эстонского языка и организацию обучения на эстонском языке в Таммсаареской школе в Пярну. В Таммсаареской школе два языка обучения, занятия проходят как на эстонском, так и на русском языках. В школе учатся дети с русским, эстонским и другими родными языками.