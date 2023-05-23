Недостаточное знание языка: учителям выписали штрафы

Надзор Министерства образования и науки и Языкового департамента внимательно изучил знание эстонского языка и организацию обучения на эстонском языке в Таммсаареской школе в Пярну. В Таммсаареской школе два языка обучения, занятия проходят как на эстонском, так и на русском языках. В школе учатся дети с русским, эстонским и другими родными языками.

Те учителя, которые преподают эстонский язык или на эстонском языке, должны владеть им на уровне С1. Такой же высокий уровень предусмотрен для директоров школ и спецпедагогов, которые также занимаются с детьми, для которых эстонский язык является родным. Всего в Таммсаареской школе владеть эстонским языком на уровне С1 должны 33 педагога. Однако у пятерых учителей нет соответствующего документа. Они преподают детям на эстонском языке человековедение, природоведение, труд, историю и обществознание, искусство и музыку.