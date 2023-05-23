Жестокое избиение ребенка в лесу: полиция возбудила уголовное дело

Мальчику, который в видео наносит удары, 12 лет, поэтому он не достиг возраста, который позволяет привлечь к уголовной ответственности, но вполне вероятно, что к избиению причастны и подростки старше 14 лет.

«Одно дело - проведение бесед, другое - форма уголовного производства, в рамках которой можно собрать больше информации и предусмотрены санкции в случае дачи ложных показаний», - заявил руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь, добавив, что во второй половине вторника полиция также получила важную дополнительную информацию, указывающую на необходимость возбуждения уголовного дела. С этим согласилась и прокуратура.

По словам Сасся, ученик основной школы оправдывает избиение мальчика на несколько лет младше себя тем, что последний неоднократно вел себя плохо и не реагировал на предупреждения. «Конечно, насилие не может быть решением в этой ситуации», – добавил Сассь.

В то же время полиция рассматривает несколько других версий. До полиции дошла информация, что ученик, выступающий на видео в роли нападавшего, сам может быть жертвой. Возможно, старшеклассники заставили его избить ребенка, а затем использовали видео для шантажа. «Безусловно, мы изучим все версии, сейчас вокруг этой истории возникло слишком много слухов», – сказал Сассь.

При раскрытии этого дела полицейские исходят из обстоятельства, что избивавший не попадает под уголовную ответственность. Однако в этой истории замешаны подростки постарше, одному из которых может быть 17 лет, и им можно предъявить обвинение.