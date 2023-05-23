Американский торговец оружием был признан виновным в пытках эстонца

В новости, опубликованной в издании Rudaw, рассказывается, как Министерство юстиции США сообщило о Росса Роджио, гражданине США, который был осужден судом за незаконное изготовление оружия и пытки гражданина Эстонии. Мужчина совершил эти действия в регионе Курдистан.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что Роджио организовал похищение эстонца курдскими солдатами, и удержание его на курдском военном объекте в течение 39 дней. Похищенный эстонец, которого пытали, работал на Роджио в Курдистане. Роджио душил жертву ремнем, угрожал отрезать ему палец и приказывал курдским воинам бить его, пытать его электричеством, душить и иными способами физически и морально издеваться над ним.

«Роджио жестоко пытал другого человека, чтобы избежать возникновения препятствий для своей незаконной деятельности», – сказал Кеннет А. Полите, заместитель начальника отдела по уголовным делам прокуратуры.

«Ужасный акт насилия, которым руководил и которое осуществлял Роджио, является нарушением прав человека, с которым нельзя мириться», – заявил Луис Кесада, заместитель директора отдела уголовных расследований ФБР, вскоре после ареста Роджио.

В 2018 году Роджио и его компанию обвинили в незаконной перевозке оружия из США в Ирак. Роджио был арестован в феврале прошлого года. Суд признал 54-летнего Роджио виновным, однако срок приговора он узнает 23 августа. Самая суровая возможная мера наказания – пожизненное заключение.

В феврале журнал Rolling Stone писал о том, что бизнес Роджио в Курдистане связывал его с Поладом Шейхом Джангом, который был главой Патриотического союза Курдистана. Журнал утверждал, что Роджио использовал свою фабрику для изготовления оружия для Джанга. Сам Джанг никак не прокомментировал эту тему.