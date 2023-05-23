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Фото и видео ⟩ В Таллинне столкнулись грузовик и автобус: образовалась огромная пробка

Дополнено в 19.13!
rus.postimees.ee
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Сегодня вечером, 23 мая, в Таллинне на Ныммеской горке столкнулись городской автобус и грузовик, в результате чего на Эхитаяте-теэ образовалась огромная пробка.

По словам читателя Postimees, грузовик поворачивал налево на Юлеыпиласте-теэ, но водитель проезжавшего мимо городского автобуса не учел габариты грузовика. «Больше часа ни одна машина не может подняться на Ныммескую горку, дорога заблокирована», - сообщил читатель около 17.30.

В результате столкновения были разбиты окна со стороны водителя и зеркало автобуса.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в аварии никто не пострадал.

Специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatransport (TLT) Кадри Пеньям около 19 часов сообщила Postimees, что поскольку участники аварии не признают своей вины, а полиция до сих пор не прибыла на место происшествия, был вызван патруль TLT в надежде быстро устранить пробку.

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