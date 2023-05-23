Фото и видео ⟩ В Таллинне столкнулись грузовик и автобус: образовалась огромная пробка

По словам читателя Postimees, грузовик поворачивал налево на Юлеыпиласте-теэ, но водитель проезжавшего мимо городского автобуса не учел габариты грузовика. «Больше часа ни одна машина не может подняться на Ныммескую горку, дорога заблокирована», - сообщил читатель около 17.30.

В результате столкновения были разбиты окна со стороны водителя и зеркало автобуса.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в аварии никто не пострадал.