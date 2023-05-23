Фото и видео ⟩ Закройте окна и двери: Таллинн заволокло ядовитым дымом

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, вызову присвоен четвертый уровень сложности. Работы по тушению ведутся на четырех участках, людей эвакуируют.

По данным Спасательного департамента, из-за пожара распространяется ядовитый дым: жителей районов Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ просят держать двери и окна закрытыми и избегать передвижений в этом районе.

Насколько известно Postimees, были слышны взрывы. Густое облако дыма видно как из Пеэтри, так и из Виймси.

Пока нет информации о пострадавших.

Движение на улице Суур-Сыямяэ перекрыто. Как сообщили в Таллиннском аэропорту, три рейса задержались на полчаса, других перебоев в авиасообщении пока нет.