В столичном районе Ласнамяэ на улице Суур-Сыямяэ горит центр сбора опасных отходов. Над городом клубится густой черный дым.
Фото и видео ⟩ Закройте окна и двери: Таллинн заволокло ядовитым дымом
Горит станция переработки отходов, слышны взрывы
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, вызову присвоен четвертый уровень сложности. Работы по тушению ведутся на четырех участках, людей эвакуируют.
По данным Спасательного департамента, из-за пожара распространяется ядовитый дым: жителей районов Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ просят держать двери и окна закрытыми и избегать передвижений в этом районе.
Насколько известно Postimees, были слышны взрывы. Густое облако дыма видно как из Пеэтри, так и из Виймси.
Пока нет информации о пострадавших.
Движение на улице Суур-Сыямяэ перекрыто. Как сообщили в Таллиннском аэропорту, три рейса задержались на полчаса, других перебоев в авиасообщении пока нет.
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