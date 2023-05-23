Во вторник, 23 мая, на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне произошел пожар в центре сбора опасных отходов и еще двух находящихся рядом зданиях. Как сообщила утром в среду пресс-служба Спасательного департамента, работы по тушению продолжаются, а движение в районе места пожара ограничено.
Масштабный пожар в Ласнамяэ: работы по тушению и замеры загрязнения воздуха продолжаются
Над городом образовалось облако густого черного дыма. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, поскольку дым был ядовитым.
В вторник в 17.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ горит станция переработки отходов. Позже вечером во вторник руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания. «Горят и различные опасные вещества: масла, мазут, аккумуляторы, - добавил Пыльд. - Сегодня вечером работы по тушению пожара точно не закончатся. Они будут продолжаться завтра, вероятно, до утра».
«Пока трудно сказать, что именно и сколько там горит. Некоторые здания частично обрушились, - сказал Пыльд. – На данный момент о причинах говорить рано, расследование обязательно установит эти причины».
Утром в среду спасатели сообщили, что тушение пожара продолжается, на место прибыла служба химического контроля, сотрудники которой провели замеры загрязнения воздуха в разных районах.
Если около 00:15 в районах Ассаку и Пеэтри еще было зафиксировано распространение соединений опасных веществ, около 02:00 сотрудники службы химического контроля заявили, что загрязнения воздуха в этих двух районах больше нет. С изменением направления ветра измерения проводились и у озера Юлемисте, но в 02:38 поступила информация, что в районе Юлемисте загрязнения воздуха нет. Загрязнение воздуха также не было обнаружено в районах Луйге и Кангру.
В 3:06 утра дым начал распространяться в сторону Ласнамяэ. Измерения проводились в районах улиц Бетоони, Раадику, Юмера и Мустакиви-теэ, где в воздухе были обнаружены соединения опасных веществ. Жителям района Ласнамяэ было отправлено сообщение EE ALARM с просьбой держать окна и двери закрытыми, отключить принудительную вентиляцию и избегать нахождения на открытом воздухе.
Улица Суур-Сыямяэ по-прежнему частично закрыта для движения от перекрестка с улицей Роозивялья-теэ до перекрестка с улицей Смуули. Люди, которые работают в этом районе и чье рабочее место находится в безопасной зоне, смогут попасть на работу. «Мы просим других участников дорожного движения по возможности избегать этого района и выбирать альтернативный маршрут для своих поездок», – призвали спасатели.
Полиция находится на этих участках дорог и регулирует движение, направляя автомобилистов на улицы, по которым безопасно ездить.
По предварительным данным, этот порядок движения будет действовать в течение всего дня сегодня или до тех пор, пока не будет подтверждено, что в этом районе снова безопасно передвигаться.
На вызов отреагировали усиленным составом
Вызов получил самый высокий уровень опасности. Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Кроме того, был запущен отдельный участок работ по защите находящихся рядом зданий. Люди были эвакуированы. Радиус опасности был установлен в три километра. «Когда спасатели прибыли на место, пожар уже интенсивно набирал обороты», - сказал Пыльд.
«Для Спасательного департамента это достаточно ресурсоемкое событие. Силы прибыли со всего Харьюмаа, а также гарантируется готовность реагировать на другие инциденты», - сказал Пыльд.
На вызов отреагировали команды спасателей из Ассаку, Кейла, Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Мууга, Нымме и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Арукюла, Хюуру, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ, Табасалу и Тыдва. Также на месте работают сотрудники Департамента окружающей среды, полиции и скорой помощи.
На присланном читателем видео были слышны и взрывы. На данный момент неизвестно, что именно их вызвало. Пыльд подтвердил, что при пожаре были взрывы, поэтому спасатели не могли активно бороться с огнем, а должны были сосредоточиться на защите ближайших зданий.
По данным редакции Postimees, густое облако дыма было видно из Пеэтри, Харку и Виймси.
Людям, которые находились поблизости от пожара, было отправлено текстовое сообщение с просьбой закрыть двери и окна и избегать передвижений в том районе.
Галерея: дым распространяется по Таллинну
Ядовитый дым продолжает распространяеться
Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что столб дыма, образовавшийся в результате пожара на станции переработки отходов, также можно увидеть на метеорологическом радаре Харку. «Столб дыма достигает высоты более двух километров. Ветер несет дым к Финскому заливу, - сообщил Кийтсак. - Инверсионный слой находится чуть выше двух километров и столб дыма через него уже не прорастает, а начинает расползаться. Почему так? Потому что инверсионный слой препятствует развитию восходящих воздушных потоков».
«Это, в свою очередь, означает, что дым, содержащий ядовитые соединения, задерживается в слое воздуха близко к земле, а затем медленно рассеивается», - добавил он.
В Таллиннском аэропорту заверили Postimees, что дым от Суур-Сыямяэ не распространяется на взлетно-посадочные полосы и не мешает авиасообщению. Задержки рейсов связаны с другими обстоятельствами.