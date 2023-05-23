Масштабный пожар в Ласнамяэ: работы по тушению продолжаются, опасности для здоровья больше нет

Над городом образовалось облако густого черного дыма. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, поскольку дым был ядовитым.

Облако дыма над Таллинном. Фото: instagram.com/dronemay/

В вторник в 17.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ горит станция переработки отходов. Позже вечером во вторник руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания. «Горят и различные опасные вещества: масла, мазут, аккумуляторы, - добавил Пыльд. - Сегодня вечером работы по тушению пожара точно не закончатся. Они будут продолжаться завтра, вероятно, до утра».

«Пока трудно сказать, что именно и сколько там горит. Некоторые здания частично обрушились, - сказал Пыльд. – На данный момент о причинах говорить рано, расследование обязательно установит эти причины».

Утром в среду спасатели сообщили, что тушение пожара продолжается, на место прибыла служба химического контроля, сотрудники которой провели замеры загрязнения воздуха в разных районах.

Если около 00:15 в районах Ассаку и Пеэтри еще было зафиксировано распространение соединений опасных веществ, около 02:00 сотрудники службы химического контроля заявили, что загрязнения воздуха в этих двух районах больше нет. С изменением направления ветра измерения проводились и у озера Юлемисте, но в 02:38 поступила информация, что в районе Юлемисте загрязнения воздуха нет. Загрязнение воздуха также не было обнаружено в районах Луйге и Кангру.