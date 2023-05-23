Осторожно, ядовитый дым! ⟩ Закройте окна и двери: тушение масштабного пожара будет продолжаться до утра

«Для Спасательного департамента это достаточно ресурсоемкое событие. Ресурсы прибыли со всего Харьюмаа, а также гарантируется готовность реагировать на другие инциденты», - сказал Пыльд.

На вызов отреагировали команды спасателей из Ассаку, Кейла, Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Мууга, Нымме и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Арукюла, Хюуру, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ, Табасалу и Тыдва. Также на месте работают сотрудники Департамента окружающей среды, полиции и скорой помощи.

На присланном читателем видео слышны также взрывы. На данный момент неизвестно, что именно их вызвало. Пыльд также сказал, что при пожаре были взрывы, поэтому спасатели не могли активно бороться с огнем, а должны были сосредоточиться на защите ближайших зданий, поскольку взрывы представляли опасность для спасателей.

Насколько известно редакции Postimees, густое облако дыма видно из Пеэтри, Харку и Виймси.

Людям, которые находятся поблизости от пожара, было отправлено текстовое сообщение с просьбой закрыть двери и окна и избегать передвижений в том районе.

Фото: Lugeja foto

Галерея: дым распространяется по Таллинну

Ядовитый дым распространяется дальше

Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что столб дыма, образовавшийся в результате пожара на станции переработки отходов, также можно увидеть на метеорологическом радаре Харку. «Столб дыма достигает высоты более двух километров. Ветер несет дым к Финскому заливу, - сообщил Кийтсак. - Инверсионный слой находится чуть выше двух километров и столб дыма через него уже не прорастает, а начинает расползаться. Почему так? Потому что инверсионный слой препятствует развитию восходящих воздушных потоков».

Дым добрался до побережья. Фото: фото читателя

«Это, в свою очередь, означает, что дым, содержащий ядовитые соединения, задерживается в слое воздуха близко к земле, а затем медленно рассеивается», - добавил он.