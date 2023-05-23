На улице Суур-Сыямяэ горит центр сбора опасных отходов и еще два находящихся рядом здания. Над городом клубится густой черный дым. Местных жителей просят закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, поскольку дым ядовитый. По данным Спасательного департамента, работы по тушению будут продолжаться до утра.
Осторожно, ядовитый дым! ⟩ Закройте окна и двери: тушение масштабного пожара будет продолжаться до утра
Сегодня в 17.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ горит станция переработки отходов. Позже вечером руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания. «Горят и различные опасные вещества: масла, мазут, аккумуляторы, - добавил Пылд. - Сегодня вечером работы по тушению пожара точно не закончатся. Они будут продолжаться завтра, вероятно, до утра».
«Пока сложно сказать, что именно и сколько там горит. Некоторые здания частично обрушились», - сказал Пыльд.
По данным Спасательного департамента, в пожаре никто не пострадал.
Как сообщают спасатели, распространяется ядовитый дым: всех местных жителей просят держать закрытыми двери и окна своих домов и отключить принудительную вентиляцию. «Кроме того, местных жителей просят избегать района Суур-Сыямяэ, поскольку здесь часть дорог перекрыта, и просят не приходить на место, чтобы не мешать работе оперативных служб, - сказал Пыльд. - На данный момент измерения также проведены в окрестностях, а также в Пеэтри, Ярвекюла и Ассаку. На данный момент непосредственной опасности нет, на всякий случай стоит оставаться в помещении».
«На данный момент о причинах говорить рано, производство обязательно установит эти причины», - добавил он.
На вызов отреагировали усиленным составом
Вызов получил самый высокий уровень опасности. Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Кроме того, был запущен отдельный участок работ по защите находящихся рядом зданий. Люди были эвакуированы. Радиус опасности был установлен в три километра. «Когда спасатели прибыли на место, пожар уже интенсивно набирал обороты», - сказал Пыльд.
«Для Спасательного департамента это достаточно ресурсоемкое событие. Ресурсы прибыли со всего Харьюмаа, а также гарантируется готовность реагировать на другие инциденты», - сказал Пыльд.
На вызов отреагировали команды спасателей из Ассаку, Кейла, Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Мууга, Нымме и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Арукюла, Хюуру, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ, Табасалу и Тыдва. Также на месте работают сотрудники Департамента окружающей среды, полиции и скорой помощи.
На присланном читателем видео слышны также взрывы. На данный момент неизвестно, что именно их вызвало. Пыльд также сказал, что при пожаре были взрывы, поэтому спасатели не могли активно бороться с огнем, а должны были сосредоточиться на защите ближайших зданий, поскольку взрывы представляли опасность для спасателей.
Насколько известно редакции Postimees, густое облако дыма видно из Пеэтри, Харку и Виймси.
Людям, которые находятся поблизости от пожара, было отправлено текстовое сообщение с просьбой закрыть двери и окна и избегать передвижений в том районе.
Галерея: дым распространяется по Таллинну
Ядовитый дым распространяется дальше
Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что столб дыма, образовавшийся в результате пожара на станции переработки отходов, также можно увидеть на метеорологическом радаре Харку. «Столб дыма достигает высоты более двух километров. Ветер несет дым к Финскому заливу, - сообщил Кийтсак. - Инверсионный слой находится чуть выше двух километров и столб дыма через него уже не прорастает, а начинает расползаться. Почему так? Потому что инверсионный слой препятствует развитию восходящих воздушных потоков».
«Это, в свою очередь, означает, что дым, содержащий ядовитые соединения, задерживается в слое воздуха близко к земле, а затем медленно рассеивается», - добавил он.
В Таллиннском аэропорту заверили Postimees, что дым от Суур-Сыямяэ не распространяется на взлетно-посадочные полосы и не мешает авиасообщению. Задержки рейсов связаны с другими обстоятельствами.