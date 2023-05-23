«Новости в 7» за 23 мая: что думают эксперты МВФ о финансовом положении Эстонии, первая книга о новейшей истории полиции, велопоход «зеленых» посетил Нарву и познаем игру на барабанах тайко

Сегодня в выпуске:

- Миссия экспертов Международного валютного фонда завершила инспекцию финансового сектора Эстонии. Какие замечания и рекомендации выдвинули инспекторы и как они оценили решения и инициативы в сфере экономической политики?

- Новости Эстонии: большинство жителей страны считают, что Кая Каллас обязана извиниться за сравнение оппозиции с путинской Россией и гитлеровской Германией, зачем Министерство внутренних дел принудительно заберет у Нарвы участок земли, где стоял танк, и почему жители Нурсипалу подали в суд на правительство

- Новейшая история эстонской полиции впервые оформлена в качестве печатного издания. Солидный историографический труд посвящен основным событиям и персонам в период с 1991-го года до наших дней.

- «Как живешь, Нарва?», - с таким вопросом на северо-восточную границу Евросоюза отправились почти две тысячи участников «Велопробега Зеленых». Традиционный поход состоялся впервые после пандемии и о том, как он проходил, расскажет наш корреспондент в регионе

- Международная панорама: зачем Венгрия выпускает на свободу сотни контрабандистов, как вулкан Попокатепетль испугал мексиканцев и кто уничтожил ценные растения в саду Карла III

- Как развить координацию и внутренний ритм, а также получить заряд энергии и улучшить физическое и психическое здоровье? Какое занятие прекрасно подходит для развития навыков работы в команде и снятия стресса? Погрузитесь в захватывающий мир игры на японских барабанах тайко!