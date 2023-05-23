Перехват российских «зомби»: как живет авиабаза НАТО в Эстонии

В данном случае тревога оказалась ложной, поскольку «зомби» развернулся на север и стал удаляться от границ НАТО.

Эстонская авиабаза «Эмари», на которой сегодня базируются «Тайфуны», во времена холодной войны была базой советских ВВС. В близлежащем лесу до сих пор есть кладбище, где на могилах советских летчиков вместо надгробий установлены хвостовые оперения их самолетов: МиГ-15 и МиГ-17.

Задача, стоящая перед пилотами, сложна и требует неустанного внимания. После того, как Финляндия вступила в Альянс, число стран НАТО, имеющих выход к Балтике, достигло семи. А вскоре их станет восемь, после того как к ним присоединится и Швеция.

Фото: BBC

Но у России все еще есть два стратегических плацдарма на Балтике: это второй город страны Санкт-Петербург и эксклав Калининград (бывший прусский Кенигсберг) с окружающей его территорией, которая сейчас просто кишмя кишит ракетами и другой военной техникой.

Российские истребители Су-27, воздушно-десантные и грузовые самолеты непрерывно курсируют туда-сюда над Балтийским морем, постоянно держа ВВС НАТО в напряжении.