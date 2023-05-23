Перехват российских «зомби»: как живет авиабаза НАТО в Эстонии

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер побывал на базе сил быстрого реагирования НАТО в Эстонии в рамках операции «Азотиз» по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. С апреля руководство миссией взяли на себя британские королевские ВВС с эскадрильей истребителей «Тайфун».
Оригинал его статьи на английском языке можно прочитать здесь.
В небольшой комнате отдыха экипажей, расположенной в здании рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы «Эмари», работает телевизор. Показывают какие-то старые эпизоды сериала «Друзья».
Летчики расслабляются: ноги на столе, в руках кружки с кофе, народ перешучивается. Тем временем на экране Рейчел только что вернулась из парикмахерской, а Росс чем-то явно расстроен. В дверном проеме появляется чья-то голова и спокойно объявляет: «Зомби идет на север из Калининграда».
Тут же вся компания встает и перемещается в соседнее помещение, где многочисленные экраны с пометкой «НАТО. Секретно» мерцают, переваривая потоки поступающих данных.
Это - рабочий момент Сил быстрого реагирования операции «Азотиз», миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Она занимается охраной северо-восточных границ Альянса, которые российские самолеты регулярно проверяют на прочность.
В апреле 9-я эскадрилья истребителей «Тайфун» британских ВВС приняла дежурство у немецкой эскадрильи под историческим именем «Рихтгофен» [Вольфрам фон Рихтгофен - знаменитый немецкий ас Первой мировой войны].
Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило НАТО предпринять меры по обеспечению безопасности своих восточных границ. Цель миссии проста: удержать Россию от вторжения куда-либо еще, особенно в страны НАТО, например, в одну из трех балтийских стран или Польшу.
«Зомби» - это кодовое обозначение российского самолета, который ведет себя подозрительно.
«Обычно подобное поведение объясняется одной из трех причин, - говорит командир звена Скотт Макколл с базы королевских ВВС в Лоссимуте в Шотландии. - Либо они не подали нам план полета, либо они отказываются кричать [отвечать на запросы], либо просто не реагируют на диспетчеров. А иногда - все три причины разом».
В данном случае тревога оказалась ложной, поскольку «зомби» развернулся на север и стал удаляться от границ НАТО.
Эстонская авиабаза «Эмари», на которой сегодня базируются «Тайфуны», во времена холодной войны была базой советских ВВС. В близлежащем лесу до сих пор есть кладбище, где на могилах советских летчиков вместо надгробий установлены хвостовые оперения их самолетов: МиГ-15 и МиГ-17.
Задача, стоящая перед пилотами, сложна и требует неустанного внимания. После того, как Финляндия вступила в Альянс, число стран НАТО, имеющих выход к Балтике, достигло семи. А вскоре их станет восемь, после того как к ним присоединится и Швеция.
Но у России все еще есть два стратегических плацдарма на Балтике: это второй город страны Санкт-Петербург и эксклав Калининград (бывший прусский Кенигсберг) с окружающей его территорией, которая сейчас просто кишмя кишит ракетами и другой военной техникой.
Российские истребители Су-27, воздушно-десантные и грузовые самолеты непрерывно курсируют туда-сюда над Балтийским морем, постоянно держа ВВС НАТО в напряжении.
«Вот так, сидим, задрав ноги, кофе пьем, а тут как раз и зазвучит тревога, - говорит один из младших пилотов "Тайфуна", попросивший не называть его имени. - Мы реагируем на любой сигнал так, как если бы это была реальная проблема: бежим к самолету, надеваем снаряжение, запускаем двигатели, пристегиваемся, говорим с башней [диспетчерской], говорим с Шефом по рации, получаем разрешение. а затем выруливаем и взлетаем так быстро, как только можем», - рассказывает он.
Внутри ангара другой пилот идет к одному из «Тайфунов». Все машины находятся в полной боевой готовности и могут подняться в воздух в любой момент.
Командир звена Рич Лиск указывает на длинную гладкую ракету, закрепленную на боку фюзеляжа. «Это - "Метеор", - говорит он. - В эксплуатации с 2018 года. В передней части расположена радиолокационная головка самонаведения, в задней части - силовая установка с ПВРД [прямоточный воздушно-реактивный двигатель]».
Ракеты поменьше, предназначенные для ближнего воздушного боя, угрожающе сидят на законцовках крыла.
Так что же на самом деле происходит, когда пилоты приближаются к российским «зомби»? Вряд ли хоть кому-то захочется выпустить ракету и тем самым начать Третью мировую войну?
«Наша роль - защищать воздушное пространство НАТО, - отвечает на мой вопрос командир звена Макколл, загадочно добавляя: Наши правила ведения боевых действий засекречены».
Другой пилот отвечает подробнее: «Мы не знаем, какой самолет мы должны перехватить. Поэтому мы приближаемся к нему, идентифицируем, а затем получаем указания из оперативного центра и делаем то, что нам приказывают».
Но что мне известно точно, так это то, что пилоты Королевских ВВС делают много фотографий «зомби», причем фотографий хороших, когда на близком расстоянии сопровождают их в воздушном пространстве НАТО.
«Мы провели восемь перехватов, - сообщает Макколл. - Во всех восьми случаях это были российские самолеты… Мы уже несколько лет занимаемся охраной воздушного пространства стран Балтии, но незаконное вторжение России в Украину в прошлом году, безусловно, изменило ситуацию».
Ситуация изменилась и на земле, поскольку возникла острая необходимость в размещении достаточного количества сухопутных войск для сдерживания потенциальной российской агрессии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выросшая в Советском Союзе, говорит мне, что не сомневается в том, что если вторжение Путина в Украину в конечном итоге увенчается успехом, то рано или поздно, но он обязательно обратит внимание и на Балтийские государства.
В рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» [увеличение военного контингента Альянса на востоке Европы после аннексии Крыма] на севере Эстонии базируется многонациональная боевая группа под руководством британцев. Потенциальную российскую агрессию должны сдерживать боевые танки «Челленджер-2», реактивные системы залпового огня, вертолеты «Уайлдкэт» и «Апач», а также рота французского Иностранного легиона.
«Задача НАТО в Прибалтике, - говорит бригадир Джайлс Харрис, командующий оперативным развертыванием британских войск в Эстонии под кодовым названием "Операция Кабрит"», - состоит в сдерживании России и недопущении эскалации».
Однако численность военного контингента НАТО в Эстонии ничтожна по сравнению с теми огромными силами, которые Россия могла до начала войны перебросить через границу. Командование Альянса неохотно признала, что силы сдерживания, дислоцированные в Эстонии будут служить исключительно для выигрыша времени, чтобы успеть быстро подтянуть подкрепление, пока российские силы будут продвигаться на запад.
Но достаточно ли у НАТО сил?
«Боевых групп [в Прибалтике] должно хватить для сдерживания, - говорит бригадир Харрис. - Если не получится, то стратегию придется менять. Тогда, если Россия вторгнется, мы пойдем на восток и будем с нею сражаться».