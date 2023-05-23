Фото ⟩ В центре Таллинна прошла акция протеста против островков безопасности

По словам одного из организаторов акции Имре Трейфельда, все больше и больше людей в полном пробок Таллинне решают оставить машину дома или вообще отказаться от нее и вместо этого ходить пешком, ездить на общественном транспорте или велосипеде. Но готовы ли улицы Таллинна к безопасному пересечению дороги на пути в школу, на работу и в детский сад, особенно на городских магистралях? Безопасны ли предназначенные для пешеходов островки безопасности?

«Мы считаем, что стоять на островке безопасности не только неприятно, но и опасно. Если приходится стоять в полуметре от машины, которая едет со скоростью 60 км/ч, ваша жизнь зависит только от способности водителя или вас самих не ошибиться. К тому же места всем не хватает: велосипеды там не помещаются и так далее. Мы вообще не должны ждать на островке безопасности! В Таллинне с островками безопасности происходили несчастные случаи и бесчисленное количество инцидентов опасного сближения. Мы проводим демонстрацию, чтобы привлечь внимание к проблеме», - отмечает Трейфельд в посте в соцсетях.