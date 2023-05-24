Рейтинги: EKRE обогнала Партию реформ

Согласно последним результатам опроса, EKRE поддерживают 24,4 процента граждан с правом голоса, Партию реформ - 24,2 процента, а Центристскую партию - 17,8 процента.

Рейтинг «Ээсти 200» снизился с 13,4% до 12,1%. Поддержка Социал-демократической партии выросла 8,3% до 8,7%, а популярность «Отечества» снизилась с 7,5% до 7,3%.