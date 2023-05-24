Опрос ⟩ Названы самые желанные работодатели Эстонии

Серьёзных изменений среди пяти ведущих работодателей за последний год не произошло, произошли лишь незначительные изменения в рейтинге. В опросе также обсуждались ожидания людей относительно работодателя. По словам Мари-Лийс Ээнсалу, ведущего эксперта Kantar Emor по изучению опыта работников, самое важное для людей при выборе работодателя – это достойная заработная плата, уверенность в сохранении работы и чтобы работники чувствовали, что работодатель заботится о них.

Самые желанные работодатели. Фото: Kantar Emor

«В условиях высокой инфляции конкурентоспособная заработная плата имеет несколько большее значение, чем раньше, это более чётко прослеживается среди студентов. В тоже время, образ работодателя, который ценит сотрудников, формируется из различных взаимосвязанных факторов: помимо материального мотивационного пакета большое значение имеет и культура управления», – добавил Ээнсалу.

Eesti Energia, стабильно занимающая первое место среди наёмных работников в рейтинге работодателей, занимает высокое третье место и среди студентов. «Интересно, что компания находится на вершине рейтинга для разных целевых групп по разным причинам. Для работающих людей самый сильный аргумент здесь – уверенность, а студенты видят в крупной компании возможность развиваться и делать карьеру», – заметила Ээнсалу.