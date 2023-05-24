Опрос ⟩ Названы самые желанные работодатели Эстонии

Eesti Energia и Таллиннский аэропорт стабильно занимают лидирующие позиции в ежегодном рейтинге репутации работодателей Kantar Emor. В этом году LHV является самым ценным работодателем для студентов, за ним следует Skype/Microsoft.
Серьёзных изменений среди пяти ведущих работодателей за последний год не произошло, произошли лишь незначительные изменения в рейтинге. В опросе также обсуждались ожидания людей относительно работодателя. По словам Мари-Лийс Ээнсалу, ведущего эксперта Kantar Emor по изучению опыта работников, самое важное для людей при выборе работодателя – это достойная заработная плата, уверенность в сохранении работы и чтобы работники чувствовали, что работодатель заботится о них.
«В условиях высокой инфляции конкурентоспособная заработная плата имеет несколько большее значение, чем раньше, это более чётко прослеживается среди студентов. В тоже время, образ работодателя, который ценит сотрудников, формируется из различных взаимосвязанных факторов: помимо материального мотивационного пакета большое значение имеет и культура управления», – добавил Ээнсалу.
Eesti Energia, стабильно занимающая первое место среди наёмных работников в рейтинге работодателей, занимает высокое третье место и среди студентов. «Интересно, что компания находится на вершине рейтинга для разных целевых групп по разным причинам. Для работающих людей самый сильный аргумент здесь – уверенность, а студенты видят в крупной компании возможность развиваться и делать карьеру», – заметила Ээнсалу.
Директор по персоналу Eesti Energia Кади Пийков сказала, что хорошая репутация работодателя требует последовательной многолетней работы. По ее словам, чтобы повысить свою привлекательность как работодателя, вы должны поставить себя на место работника и подумать, почему он выбрал именно этого работодателя и как предложить ему лучший опыт работы.
«Когда мы спрашиваем наших сотрудников, первым ответом всегда является то, что люди чувствуют, что могут выполнять в Eesti Energia важную работу, которая влияет на жизнь многих людей. Помимо работы и зарплаты, стоит подумать и о более мелких премиях, которые могут быть предоставлены сотрудникам. Например, у нас очень популярна медицинская страховка от работодателя, мы предлагаем дополнительный отпуск и в зависимости от должности стараемся быть максимально гибкими, чтобы место жительства работника не стало препятствием для работы», – перечислила Пийков.
Кроме уже упомянутых предприятий, для наемных работников, в Топ-10 самых ценных работодателей входят Tallink, Skype/Microsoft, LHV, Telia, Swedbank, Порт Таллина, Центр управления государственными лесами в Эстонии (RMK) и Elektrilevi. Swedbank, Wise, Pipedrive, Telia, SEB Pank, Bolt и Таллиннский аэропорт также входят в ТОП 10 для студентов.
Kantar Emor каждую весну проводит исследование репутации работодателей, в ходе которого наёмным работникам и студентам предлагается составить рейтинг крупнейших работодателей. Также изучаются отзывы людей о разных работодателях и общие ожидания, связанные с работодателями. В марте-апреле текущего года опрос проходил в 18-й раз, на него ответили 1818 работников и 912 студентов экономических, управленческих, естественнонаучных и технических специальностей.