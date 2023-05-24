ВИДЕО ⟩ Скандальный нарвский художник Вован Каштан: «Я возрождаю подвиг юродства!»

В.К.: - Не знаю, кто что должен, но мне лично это интересно. В случае с танком это про культ победобесия и куда этот культ ведет. Что отличает граффити от акции? Акцией это стало тогда, когда я в этом признался. Граффити – это просто надпись на заборе. Акцией это стало, когда я признался от имени Владимира Владимировича, от президента России. Мое имя – это игра слов с именем президента России. Там написано по списку то, что Владимир Путин наделал и что я пропустил через себя, через свой опыт. Все написанные слова я сам ощутил, на мой взгляд, они справедливы. Акция с надписью превратилась в перформанс. Я убежден, что концерт 9 мая на том берегу был реакцией на этот случай. Акция была громкой, о ней новость прошла по всем российским каналам, прошла и здесь очень активно по всем каналам. Конечно, посольство России здесь это отметило. И принимается на федеральном уровне решение устроить концерт на 9 мая. Критике культа победобесия Кремль противопоставил концерт победобесия. Это связанные вещи. Я бы еще привел пример Даниила Куракина, который был скинут Сорокиным, символическая фамилия, и потом комментарии Марии Захаровой. Действительно, Нарва находится в центре.