Опрос ⟩ Многие жители Эстонии не ограничивают свои ежедневные расходы

В среднем больше всего денег тратят на повседневные покупки в Литве, где 14% населения располагает ежедневным бюджетом в размере 30–50 евро. В Эстонии таким бюджетом обладают 13%, а в Латвии лишь 8% респондентов. В Литве также больше людей, чем в других странах, тратят по 51–100 евро в день (3% респондентов в Литве, и по 2% в Эстонии и Латвии). И в Литве, и в Эстонии есть группа в 1% населения, которая ежедневно тратит 101–200 евро.

При этом на повседневные расходы в среднем выделяются меньшие суммы. 14% населения Латвии, 12% Литвы и 10% Эстонии имеют ежедневный бюджет до 10 евро. Согласно опросу, каждый пятый тратит в день 11–20 евро, т.е. 20% населения Латвии, 19% – Литвы и 18% – Эстонии.

В Эстонии и Литве наблюдается тенденция тратить больше, чем в Латвии, и сумма ежедневных расходов возрастает с порога 21–30 евро – такие расходы составляют 15% населения Эстонии, 13% населения Литвы и 11% жителей Латвии.

Несмотря на растущую инфляцию и рост стоимости жизни, довольно большая часть населения вообще не устанавливает лимита своих ежедневных расходов – 17% жителей Эстонии, 28% Латвии и 22% Литвы живут без определенного однодневного порога расходов. Такая тенденция чаще наблюдается среди жителей, которые зарабатывают до 1000 евро в месяц.

«Когда люди планируют важные ежемесячные расходы, такие как квартплата и коммунальные платежи, они часто не устанавливают определенный лимит на относительно небольшие ежедневные расходы. Однако именно так можно определить привычки расходования средств – посмотреть, на что чаще всего тратят деньги и где можно было бы сэкономить. Часто при просмотре ежедневных расходов за один-три месяца выявляется, что деньги были потрачены нецелесообразно, либо в большем объеме, чем планировалось. Отслеживание расходов помогает не только организовать бюджет, но и понять, как можно сэкономить деньги или собрать их для более крупных целей», - рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Не видят необходимости ограничивать свои расходы 6% респондентов в Эстонии и Литве и 5% в Латвии.