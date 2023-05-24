МВФ рекомендует Эстонии поднять налоги как можно скорее и ограничить рост зарплат в госсекторе

По мнению экспертов Международного валютного фонда (МВФ), Эстония должна как можно скорее провести обещанное повышение налогов, а также на затягивать с введением налога на автомобили, пишут «Деловые ведомости».
Как полагают эксперты Международного валютного фонда, для сокращения бюджетного дефицита Эстонии уже в этом году повышение некоторых налогов, ранее запланированное на 2024 год, следует перенести на более ранние сроки.
По их словам, необходимо как можно скорее ввести налог на автомобили, а также следует отменить освобождение от земельного налога по основному месту жительства и 10-процентный потолок повышения земельного налога.
Помимо этого, Эстонии следует пересмотреть недавнее увеличение семейных пособий, а также ограничить рост зарплат в госсекторе.
В то же время министр финансов страны Март Вырклаэв считает, что ускорить процесс повышения налогов правительство сегодня не в состоянии, а соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении Рийгикогу, и есть надежда, что они будут приняты до Иванова дня.
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