МВФ рекомендует Эстонии поднять налоги как можно скорее и ограничить рост зарплат в госсекторе

Как полагают эксперты Международного валютного фонда, для сокращения бюджетного дефицита Эстонии уже в этом году повышение некоторых налогов, ранее запланированное на 2024 год, следует перенести на более ранние сроки.

По их словам, необходимо как можно скорее ввести налог на автомобили, а также следует отменить освобождение от земельного налога по основному месту жительства и 10-процентный потолок повышения земельного налога.

Помимо этого, Эстонии следует пересмотреть недавнее увеличение семейных пособий, а также ограничить рост зарплат в госсекторе.

В то же время министр финансов страны Март Вырклаэв считает, что ускорить процесс повышения налогов правительство сегодня не в состоянии, а соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении Рийгикогу, и есть надежда, что они будут приняты до Иванова дня.