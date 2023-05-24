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Объемы продукции рыбоводческих предприятий сократились, однако цены выросли

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Рыбное производство. Иллюстративный снимок.
Рыбное производство. Иллюстративный снимок. Фото: Mailiis Ollino

По данным Департамента статистики, в 2022 году рыбоводческие предприятия продали 801 тонну рыбы и речных раков на сумму 4,9 миллиона евро. Было продано 2,7 тонны пищевой икры. Объемы продаж выращенной рыбы сокращаются третий год подряд, продажа пищевой икры в 2022 году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в 8 раз.

В прошлом году количество рыбы, проданной рыбоводческими предприятиями, уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 50 тонн, однако средняя цена за килограмм выращенной рыбы за год увеличилась с 5 евро до 6 евро. В последние три года объем продаж рыбы уменьшился, однако цена за килограмм проданной рыбы выросла почти вдвое.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Свена Петерсона, радужная форель по-прежнему является самой выращиваемой и продаваемой рыбой в Эстонии. «В прошлом году было продано почти 678 тонн радужной форели, стоимость продукции достигла 3,9 миллиона евро и составила 85% от всего количества проданной рыбы», — добавил Петерсон.

Речного рака было продано 0,6 тонны, что на одну пятую меньше, чем в 2021 году. Больше всего речного рака было продано в 2009 году, когда его количество составило 2 тонны.

В 2022 году было продано 2,7 тонны рыбной икры, что почти в 8 раз меньше, чем годом ранее. Речь идет о наименьшем за последние 10 лет количестве. В денежном выражении рыбной икры было продано немного более чем на 100 000 евро, при этом средняя продажная цена за год выросла на половину. Как пищевую икру в основном продавали красную икру.

Аквакультурой в Эстонии преимущественно занимаются в условиях пресной воды, в то же время в последние годы добавились также предприятия, занимающиеся морской аквакультурой. В морской воде выращивают радужную форель, предприятиями пресноводной аквакультуры помимо радужной форели и речного рака выращиваются и другие виды рыб: линь, угорь, африканский клариевый сом, карп, обыкновенный сом, осетровые (сибирский и русский осетр), белый амур и др.

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