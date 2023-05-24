Счета за электроэнергию всех жителей Эстонии станут меньше

Снизить плату за возобновляемую энергию позволяет то обстоятельство, что фактические затраты на выплату субсидий производителям возобновляемой энергии в этом году оказались ниже прогнозируемых.

На размер субсидий повлияли погодные условия, то есть сокращение количества солнечных часов и менее сильные ветра по сравнению с прошлым годом, а также разовые обстоятельства, связанные со строительством электростанций и фактическим рабочим временем. Также доход, получаемый от межгосударственной статистической торговли, снижает потребность в деньгах, расходуемых на субсидирование.

Среди дотационных электростанций значительно увеличилась доля солнечных электростанций, что сезонно увеличивает размер субсидий в солнечные месяцы. При расчете платы за возобновляемую энергию учитывался тот факт, что в летние месяцы субсидии, выплачиваемые производителям, превышают размер платы, взимаемой с потребителей.

Очередной более полный прогноз субсидий и платы за возобновляемую энергию Elering сделает осенью, чтобы рассчитать размер платы на 2024 год.

Плата за возобновляемую энергию установлена ​​в Законе о рынке электроэнергии. Целью взимания платы является покрытие расходов на финансирование субсидий на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии или в режиме эффективной когенерации и переданную в сеть.