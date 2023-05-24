Фото ⟩ Второй серьезный пожар за сутки: загорелся мясокомбинат Oskar

В среду в 4:51 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Саарепеэди в волости Вильянди (Вильяндимаа) горит мясокомбинат Oskar.
Поскольку речь шла о предприятии, на место происшествия отправили спасателей как из Вильяндимаа, так и из Йыгевамаа. Выяснилось, что загорелся электрощит, расположенный рядом с котельной мясокомбината.
К моменту прибытия спасателей огонь распространился под крышу, которую в ходе работ по тушению пришлось вскрыть на площади 30 квадратных метров. Пожар потушили к 7:20.
По первоначальным данным, никто не пострадал.