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Фото ⟩ Второй серьезный пожар за сутки: загорелся мясокомбинат Oskar

Rus.Postimees
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В среду в 4:51 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Саарепеэди в волости Вильянди (Вильяндимаа) горит мясокомбинат Oskar.

Поскольку речь шла о предприятии, на место происшествия отправили спасателей как из Вильяндимаа, так и из Йыгевамаа. Выяснилось, что загорелся электрощит, расположенный рядом с котельной мясокомбината.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился под крышу, которую в ходе работ по тушению пришлось вскрыть на площади 30 квадратных метров. Пожар потушили к 7:20.

По первоначальным данным, никто не пострадал.

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