В Ида-Вирумаа скоро можно будет увидеть панораму Нарва-Йыэсуу с высоты птичьего полета

В Департаменте транспорта не видят ничего плохого в том, что навигационный объект станет открытым для посещений туристическими группами, а для самоуправления это еще одна достопримечательность, способная принести за летний сезон ощутимую прибыль в бюджет курортного города.

Планируется, что маяк станет частью городского музея. По словам руководителя Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Натальи Мячиной, сейчас еще нельзя говорить о том, что маяк стал частью города, но благодаря договору о передаче недвижимости, теперь можно ближе подойти к самой башне.

«Для горожан и гостей Нарва-Йыэсуу очень важно, что есть такая возможность подойти к маяку, фотографироваться около него. Важно для тех, кто работает в туристической сфере, так как теперь можно проводить лекции об истории нашего края в непосредственной близости с нашим морским великаном, - рассказывает Наталья Мячина. – Два здания на территории маяка уже принадлежат самоуправлению, мы надеемся, что там откроется городской музей. Пока работаем над его концепцией».

Длинная и славная история

Направлений у музея может быть несколько. Нарва-Йыэсуу - старинный курортный город со своей богатейшей историей, и экспозиция может иметь вполне востребованный краеведческий характер. Выигрышна и морская тематика, тем более, что история маяков в устье Наровы насчитывает более чем 300 лет.

Первый светящийся знак был здесь установлен еще при шведской короне, а в 1725 году был уже установлен навигационный знак российского адмиралтейства. Первый шестнадцатиметровый маяк был построен в 1808 году и назывался гунгербургским, по тогдашнему наименованию города. Благодаря нескольким достройкам к 1883 году высота гунгербургского маяка достигла 25 метров, и он превратился в одну из самых романтических достопримечательностей Северной Ривьеры, которой в те времена уже считался этот курортный город.

К морской тематике будущего музея уже проявили интерес работники Морского музея Эстонии. Таллиннские историки заявили, что с радостью помогут своим коллегам в Нарва-Йыэсуу с созданием новой оригинальной экспозиции и программой мероприятий.