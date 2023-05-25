В Ида-Вирумаа скоро можно будет увидеть панораму Нарва-Йыэсуу с высоты птичьего полета

Тридцатиметровая башня маяка Нарва-Йыэсуу, продолжая играть важную роль в судоходстве, становится модным туристическим объектом. Договор о передаче прав на часть земли и построек между самоуправлением и Департаментом транспорта Эстонии уже подписан.
История красно-белой полосатой башни, посылающей кораблям сквозь ночную тьму и осенние туманы луч надежды, начинается в далеком 1957 году. Железобетонные кольца в полторы тонны весом изготавливались в Таллинне и доставлялись в Нарва-Йыэсуу на специальном транспорте.
Высота этого каменного великана составляет 13,1 метра, а над уровнем моря его фонарь возвышается на 35,1 метра. В 2010 году на маяке было полностью заменено световое оборудование, и теперь луч с башни в море посылает лампа мощностью 140 ватт и яркостью 16 000 кандел. Здание маяка расположено за дюнами у устья реки Наровы, где ее пресные воды смешиваются с соленой водой Балтийского моря. Полосатая башня более полувека является яркой достопримечательностью и делает еще выразительнее приморский ландшафт любимого гостями и жителями курортного города.
Маяк откроют для посещений
Благодаря договоренностям мэрии Нарва-Йыэсуу и Департамента транспорта Эстонии, маяк в скором времени может стать туристическим объектом, открытым для всех желающих.
По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, земельный участок, на котором расположены маяк и пара хозяйственных построек, транспортный департамент предложил передать городу безвозмездно, и самоуправление было радо принять такой подарок.
«Став доступным для туристов, маяк не потеряет своей важной роли в навигации и будет продолжать светить в темное время суток всем судам, - говорит Максим Ильин. - Мы договорились с чиновниками из транспортного департамента о совместном использовании здания маяка. Для большего спокойствия, когда маяк будет открыт для посещения, там будет работать смотритель, отвечающий за порядок и безопасность на территории объекта».
В Департаменте транспорта не видят ничего плохого в том, что навигационный объект станет открытым для посещений туристическими группами, а для самоуправления это еще одна достопримечательность, способная принести за летний сезон ощутимую прибыль в бюджет курортного города.
Планируется, что маяк станет частью городского музея. По словам руководителя Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Натальи Мячиной, сейчас еще нельзя говорить о том, что маяк стал частью города, но благодаря договору о передаче недвижимости, теперь можно ближе подойти к самой башне.
«Для горожан и гостей Нарва-Йыэсуу очень важно, что есть такая возможность подойти к маяку, фотографироваться около него. Важно для тех, кто работает в туристической сфере, так как теперь можно проводить лекции об истории нашего края в непосредственной близости с нашим морским великаном, - рассказывает Наталья Мячина. – Два здания на территории маяка уже принадлежат самоуправлению, мы надеемся, что там откроется городской музей. Пока работаем над его концепцией».
Длинная и славная история
Направлений у музея может быть несколько. Нарва-Йыэсуу - старинный курортный город со своей богатейшей историей, и экспозиция может иметь вполне востребованный краеведческий характер. Выигрышна и морская тематика, тем более, что история маяков в устье Наровы насчитывает более чем 300 лет.
Первый светящийся знак был здесь установлен еще при шведской короне, а в 1725 году был уже установлен навигационный знак российского адмиралтейства. Первый шестнадцатиметровый маяк был построен в 1808 году и назывался гунгербургским, по тогдашнему наименованию города. Благодаря нескольким достройкам к 1883 году высота гунгербургского маяка достигла 25 метров, и он превратился в одну из самых романтических достопримечательностей Северной Ривьеры, которой в те времена уже считался этот курортный город.
К морской тематике будущего музея уже проявили интерес работники Морского музея Эстонии. Таллиннские историки заявили, что с радостью помогут своим коллегам в Нарва-Йыэсуу с созданием новой оригинальной экспозиции и программой мероприятий.
В качестве эксперимента летом 2009 года Департамент транспорта проводил на маяке день открытых дверей. Итогом стало появление громадной очереди из желающих подняться по винтовой лестнице под самый купол, полюбоваться со смотровой площадки панорамным видом на город и море, вблизи рассмотреть огромную лампу маяка. Будем надеяться, что принимать гостей для маяка станет делом привычным уже в этом году.