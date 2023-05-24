В Латвии СМИ наказали за «неправильное» использование слова «депортация»

«Уважаю независимость NEPLP, но решение наказать TVNET вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить сейчас. В демократической стране последнее слово остается за судом, но даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ необходимы», – сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Островскис сообщил агентству LETA, что решение NEPLP для СМИ в Латвии означает необходимость в списке запрещенных слов и запрещенных лиц, которые нельзя публиковать в определенном контексте.

«NEPLP, вы совсем с ума сошли? Что это за цензура? Вы забыли, где мы живем. Это не Россия, пора проснуться. Это ЦЕНЗУРА!!!» – прокомментировал журналист Инга Спринге.

«Журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, мнение которых не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET», – сказал Островскис.

Главный редактор TVNET GRUPA отметил, что в Европе слово «депортация» является широко и часто используемым юридическим термином для национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.

Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказали не только за использование слова «депортация», но и за интервью с депутатом Сейма, мнение которого не совпадает с позицией ведущих партий.

«Обязанность журналиста – не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать голос тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы», – подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.