В Латвии СМИ наказали за «неправильное» использование слова «депортация»

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по мнению регулятора, использование слова «депортация». При этом это слово изначально было использовано не самим изданием, а депутатом Сейма, давшим интервью передаче RUS TVNET «Кто вам платит?», следует из решения NEPLP.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии. СМИ обжалует решение NEPLP в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но в течение нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре. В него входят два крупнейших латвийских интернет-портала – TVNET и Delfi.
Ведущие цикла передач «Кто вам платит?» русской версии TVNET Вадим Радионов и Эрика Сташкевич взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова («Стабильности!»).
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции программа представила заведомо недостоверную информацию, а именно о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию или выдворение жителей Латвии из страны, если они не подали заявку для сдачи экзамена на знание государственного языка и на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
NEPLP утверждает, что по сути эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе статуса постоянного жителя ЕС. Издание было наказано за «несоблюдение точности и нейтральности».
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
«Уважаю независимость NEPLP, но решение наказать TVNET вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить сейчас. В демократической стране последнее слово остается за судом, но даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ необходимы», – сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Островскис сообщил агентству LETA, что решение NEPLP для СМИ в Латвии означает необходимость в списке запрещенных слов и запрещенных лиц, которые нельзя публиковать в определенном контексте.
«NEPLP, вы совсем с ума сошли? Что это за цензура? Вы забыли, где мы живем. Это не Россия, пора проснуться. Это ЦЕНЗУРА!!!» – прокомментировал журналист Инга Спринге.
«Журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, мнение которых не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET», – сказал Островскис.
Главный редактор TVNET GRUPA отметил, что в Европе слово «депортация» является широко и часто используемым юридическим термином для национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказали не только за использование слова «депортация», но и за интервью с депутатом Сейма, мнение которого не совпадает с позицией ведущих партий.
«Обязанность журналиста – не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать голос тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы», – подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.
Островскис выразил уверенность, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии.