Готовимся к пешим походам: любителей эстонской природы ждут загадочные тропы

Лето в Эстонии - прекрасная пора. Долгожданное тепло позволяет проводить много времени на воздухе, благо, туристических маршрутов по всей стране - великое множество.
Ходить, бегать, кататься на велосипеде в Эстонии можно, любуясь живописными парками, загадочными болотами, густыми лесами и прекрасным морским побережьем. Мы решили рассказать о самых, на наш взгляд, красивых и интересных туристических маршрутах и способах проведения досуга.
Самая доступная и самая длинная
Одним из самых доступных болот Эстонии является Вируское болото. Там есть пешеходная тропа, проходящая через характерный лесной и болотный ландшафт Лахемаа. Длина тропы составляет 3,5 километра, длина полного маршрута – шесть километров. Гуляя по Вирускому болоту, можно увидеть песчаные дюны, эскеры и характерный для болотистой местности лес.
Самая длинная туристическая дорога Эстонии начинается около природного центра Ныва, в Перакюла. Туристическая дорога Перакюла - Аэгвийду - Яхиярве проходит через девять уездов, целый ряд заповедников и демонстрирует 820 км чудесных пейзажей Эстонии. Кстати, там можно устанавливать палатки и отдыхать от долгой дороги.
Высоко гляжу
На туристической тропе Мариметса в ландшафтном заповеднике Ляэнемаа, есть смотровая вышка высотой 7,6 метра. Оттуда открывается живописный вид на болото и трясины Мариметса. Болота окаймлены дюнами, поросшими лесом. Зрелище незабываемое! Тропа проходит и вдоль лесной просеки, и огибает сенокос, а потом углубляется в ельник вдоль берега ручья Мариметса. В конце маршрута дощатая дорожка проходит по низинному, переходному и верховому болотам до болотных окон.
Природная тропа есть и на болоте Мукри, находящемся неподалеку от Эйдапере. Болото возникло в результате заболачивания озер около девяти-десяти тысяч лет назад и считается одним из древнейших болот Эстонии. К слову, на болоте Мукри находится 18-метровая смотровая башня, откуда открывается живописный вид на все болото.
Единая сеть туристических троп простирается по территории всей страны. Общая протяженность троп по всей Эстонии составляет 3300 километров. На них есть 90 смотровых башен разной высоты, 738 мест для разведения костра, 61 место для установки палаток.
Всего Центр управления государственными лесами (RMK) выделил в Эстонии тринадцать зон, где создал различные возможности для отдыха в лесу. На туристических тропах встречаются и лесные домики, и хижины.
Необычный ночлег
К слову, в Эстонии есть и много необычных мест, где можно в природных ландшафтах, но с комфортом остановиться на ночлег. Например, на живописном карьерном озере Румму есть кемпинги-бочки со стеклянными стенами и потрясающим видом на озеро и вечернюю зарю.
А в деревне Хосби на острове Вормси стоит настоящий домик гномика: прямо у моря, среди сосен. Останавливаться там можно вместе с хорошо воспитанными домашними животными, а в летний сезон в цену включен также прокат велосипедов.
На Сааремаа, можно пожить в настоящей ветряной мельнице! Это мельница-столбовка, которая возвышается на полуострове Сырве, в непосредственной близости от обрыва Охессааре. Место, где пляж омывают спокойные волны, а солнце светит 2200 часов в году, в июне там точно будет хорошо.
Если захочется чего-то совсем аутентичного - посреди реки Калли покачивается домик на плоту. В случае ночлега рекомендуется обязательно взять с собой спальный мешок, банное полотенце, одежду для плавания, свою еду и питьевую воду.
Надо заметить, что жители Эстонии активно путешествуют по стране, посещая такие природные зоны отдыха. По данным RMK, в прошлом году охраняемые государством территории посетили 2,96 миллиона раз.
«Эстония – страна, богатая лесами, и важно, чтобы наши люди получали удовольствие от пребывания на природе и прогулок по лесу. Посещение созданных RMK инфопунктов, а также зон отдыха и охраняемых территорий стремительно набирает популярность и среди молодежи», - рассказала руководитель отдела рекреации RMK Марге Раммо.
Клещи не дремлют!
Увы, Эстония относится к эндемичным зонам по клещевому энцефалиту и боррелиозу. Клещи предпочитают тенистые и достаточно влажные места с богатым подлеском, в первую очередь, места с высокой травой. Клещи активны, когда температура воздуха держится на плюсовых значениях, а значит, в июне их следует особо остерегаться.
Чтобы избежать укусов клещей, которые, к сожалению, могут перебежать дорожку увлеченному туристу, надо помнить о трех важных аспектах.
Выбирайте максимально закрытую одежду, отдавая предпочтение светлым тонам, так как так клеща увидеть будет проще. Используйте подходящие репелленты от клещей.
Избегайте мест с более высокой растительностью. По возможности идите посередине тропинок, подальше от высокой травы и кустов.
Всегда проверяйте себя по несколько раз по возвращении с прогулок и из путешествий на природу, чтобы быть уверенным, что клещи не стали вашим туристическим «трофеем». Или вы – их.