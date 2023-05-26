Готовимся к пешим походам: любителей эстонской природы ждут загадочные тропы

Единая сеть туристических троп простирается по территории всей страны. Общая протяженность троп по всей Эстонии составляет 3300 километров. На них есть 90 смотровых башен разной высоты, 738 мест для разведения костра, 61 место для установки палаток.

Всего Центр управления государственными лесами (RMK) выделил в Эстонии тринадцать зон, где создал различные возможности для отдыха в лесу. На туристических тропах встречаются и лесные домики, и хижины.

Необычный ночлег

К слову, в Эстонии есть и много необычных мест, где можно в природных ландшафтах, но с комфортом остановиться на ночлег. Например, на живописном карьерном озере Румму есть кемпинги-бочки со стеклянными стенами и потрясающим видом на озеро и вечернюю зарю.

А в деревне Хосби на острове Вормси стоит настоящий домик гномика: прямо у моря, среди сосен. Останавливаться там можно вместе с хорошо воспитанными домашними животными, а в летний сезон в цену включен также прокат велосипедов.

На Сааремаа, можно пожить в настоящей ветряной мельнице! Это мельница-столбовка, которая возвышается на полуострове Сырве, в непосредственной близости от обрыва Охессааре. Место, где пляж омывают спокойные волны, а солнце светит 2200 часов в году, в июне там точно будет хорошо.