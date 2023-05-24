За что TVNET оштрафовали на 8500 евро: истинные отношения СМИ и властей в Латвии

Между тем обязанность NEPLP остается неизменной: среди прочего заботиться о безопасной среде для журналистов в Латвии, где не нужно бояться институциональной цензуры, даже если «надзиратель за СМИ» в настоящее время не может ее гарантировать из-за некомпетентности или политического влияния.

Ничего не изменилось: ограниченность и отсутствие знаний всегда были и будут самой большой угрозой существования демократического латвийского государства, а боязнь ошибок и наказания – гарантией самоцензуры и пассивности.

Должны ли были медиа во время пандемии подвергать цензуре мнения тех, кто считал научные прорывы или вакцины «заговором сильных мира сего против простого человека»?

В контексте российского вторжения в Украину запрещено ли СМИ освещать заявления военного преступника Путина, которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью, расплывчаты, сбивают с толку и фактически призывают россиян к совершению преступлений против человечества?

Подрывает ли интервью BBC с сирийским массовым убийцей Башаром аль-Асадом, опубликованное без цензуры, основы демократии в Англии?

Является ли широко обсуждаемое интервью LTV с российским журналистом Леонидом Рагозиным, которое так оскорбило тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса, угрозой для латвийского государства и, следовательно, наказуемым деянием?