Вы готовы? ⟩ Начался сбор подписей против налога на автомобили

Налог на основании выбросов

Правительство планирует ввести автомобильный налог для пополнения государственной казны, но пока неизвестно, как именно он будет начисляться. Транспортный департамент выступил с предложением ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию транспортных средств для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO2 более 120 г/км и для фургонов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км. В среднем размер налога мог бы составлять 1800 – 2000 евро.

Цель такого налога – побудить импортировать в страну более экономичные автомобили. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом не облагаются.

Согласно предложению Транспортного департамента, годовой, месячный или дневной налог для легковых автомобилей с выбросами более 120 г/км и фургонов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км мог бы составлять в среднем 100-120 евро в год.

Расчет налога на основании данных GPS-трекера

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сказала, что в их учреждении считают, что налог на автомобиль может основываться на пробеге, и в зависимости от региона, по которому человек передвигается, будет применяться различный коэффициент, в сельской местности значительно более низкий. По сути, это означает налогообложение на основе данных GPS.

Данилов добавила, что такая техническая возможность имелась бы. «Вопрос в том, насколько дорого стоит устройство, которое надо установить на автомобиль. Если у вас очень старая машина, стесненные условия, а устройство, которое нужно установить, стоит 100 евро, это может быть затруднительно. В свое время переходили на цифровое телевидение и надо было приобрести дигибокс, который на старые деньги стоил около 500 крон. Тогда государство не компенсировало это, и семьям приходилось выкручиваться самим. В случае с этим устройством можно подумать, что оно будет зачтено в счет ваших будущих налоговых обязательств. Решения есть», - сказала Данилов.