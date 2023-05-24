Вы готовы? ⟩ Начался сбор подписей против налога на автомобили

Союз автовладельцев Эстонии начал сбор подписей против налога на автомобили. С сегодняшнего дня в электронной среде petition.ee можно подписать обращение к Рийгикогу и правительству, цель которого – показать нежелание людей вводить налог на автомобили.
По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии Прийта Таммерайда, введение налога на автомобили сомнительно как с точки зрения целесообразности, так и с точки зрения этики.
«Очевидно, что введение налога на автомобили не способствует зеленому повороту и не побуждает людей выбирать разные транспортные средства – даже сегодня покупка автомобиля действительно является необходимостью», – сказал Таммерайд, который считает, что введение налог на автомобили, вероятно, побудит владельцев автомобилей выходного дня либо продавать свои имеющиеся автомобили по дешевке, либо утилизировать их.
«В будущем государство больше не будет получать доход с автомобилей, которые отправятся в утиль. Кроме того, в этом случае клиентов лишаться местные автомастерские», – добавил он.
Инициаторы петиции считают, что помимо экономического аспекта необходимо выделить и моральный аспект автоналога. «Во время выборов автомобильный налог вообще не обсуждался. Мандат сегодняшней коалиции был дан в условиях, когда не было обсуждения налоговых изменений, затрагивающих все общество», – говорит он.
Эстонский союз автовладельцев призывает всех, кто не поддерживает введение налога на автомобили, подписать петицию. «Подписание ничего не стоит, но цена неподписания может быть высокой, – сказал Таммерайд. – В Эстонии сотни тысяч транспортных средств, владельцы которых до сих пор держались в тени. Теперь пришло время нарушить молчание».
В среде Petitsioon.ee вы можете идентифицировать себя цифровым способом после подписания. При желании вы также можете идентифицировать себя таким образом, чтобы ваше имя не было известно инициатору петиции и общественности.
Налог на основании выбросов
Правительство планирует ввести автомобильный налог для пополнения государственной казны, но пока неизвестно, как именно он будет начисляться. Транспортный департамент выступил с предложением ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию транспортных средств для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO2 более 120 г/км и для фургонов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км. В среднем размер налога мог бы составлять 1800 – 2000 евро.
Цель такого налога – побудить импортировать в страну более экономичные автомобили. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом не облагаются.
Согласно предложению Транспортного департамента, годовой, месячный или дневной налог для легковых автомобилей с выбросами более 120 г/км и фургонов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км мог бы составлять в среднем 100-120 евро в год.
Расчет налога на основании данных GPS-трекера
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сказала, что в их учреждении считают, что налог на автомобиль может основываться на пробеге, и в зависимости от региона, по которому человек передвигается, будет применяться различный коэффициент, в сельской местности значительно более низкий. По сути, это означает налогообложение на основе данных GPS.
Данилов добавила, что такая техническая возможность имелась бы. «Вопрос в том, насколько дорого стоит устройство, которое надо установить на автомобиль. Если у вас очень старая машина, стесненные условия, а устройство, которое нужно установить, стоит 100 евро, это может быть затруднительно. В свое время переходили на цифровое телевидение и надо было приобрести дигибокс, который на старые деньги стоил около 500 крон. Тогда государство не компенсировало это, и семьям приходилось выкручиваться самим. В случае с этим устройством можно подумать, что оно будет зачтено в счет ваших будущих налоговых обязательств. Решения есть», - сказала Данилов.
«Второй вопрос - защита данных. Готовы ли люди поделиться с государством информацией о том, куда и когда они ездили. В настоящее время выбран путь классического автомобильного налога. Насколько мне известно, Министерство финансов уже пыталось передать его правительству. Всегда останавливались на том, что в сельской местности нет альтернативы автомобилю. Посмотрим, как это узкое место будет преодолено на этот раз», - добавила Данилов.