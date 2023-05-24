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Финский суд приговорил эстонца к длительному тюремному заключению за изнасилование

BNS
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Тюрьма. Фото иллюстративное.
Тюрьма. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Суд первой инстанции Ляэне-Уусимаа в Финляндии приговорил эстонца к тюремному сроку за изнасилование и лишение свободы, сообщает портал partisaani.com.

Суд признал родившегося в 1981 году Танеля виновным в совершенных в июне прошлого года преступлениях и приговорил его к четырем годам и семи месяцам тюрьмы.

Суд также приговорил его к уплате около 20 000 евро компенсации в пользу жертвы.

Согласно постановлению суда, материалы дела являются закрытыми.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован через суд следующей инстанции.

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