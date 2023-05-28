«Встретимся у желтого кота!»: скульптор Тауно Кангро решил преобразить скучный Ласнамяэ

Недавно в старом Таллинне появилась новая скульптура Тауно Кангро - весельчак-трубочист, в шляпу которого можно монетку либо кинуть, либо наоборот, из нее себе на кофе позаимствовать. Но скульптор продолжает генерировать идеи, на очереди - Ласнамяэ. Тауно Кангро предлагает сделать из спального района увлекательный лабиринт - квест, который придется по вкусу даже туристам.
Галерея Тауно Кангро – это сказочный мир, вобравший в себя все лучшее от детских грез до творческих свершений. Сложно поверить, что дом, где скульптор тридцать лет ваял и выставлял свои фигуры, из-за неподъемных счетов выставлен на продажу. Как и каждый из нас, Тауно Кангро переживает сейчас непростое время. Но у него есть преимущество - скульптор не унывает и продолжает украшать этот мир.
– Тауно, неужели вы и вправду абсолютно счастливый человек? Разве такие в наше время бывают?
– Да (смеется), я действительно абсолютно счастливый человек! У меня в жизни одна проблема – есть много идей, которые я не успеваю воплотить в жизнь. Но я очень счастлив, потому что не знаю, что такое творческий кризис. Заказали у меня скамейку на Кулласеппа, 4 в Старом городе, а я сходу предложил пятнадцать разных вариантов. Скамейку в итоге не поставили, зато посадили туда маленько трубочиста. Я рад! Правда, на это ушло полгода бюрократических проволочек. Этим занималась хозяйка кафе Kofeman - энергичная и трудолюбивая. Ей пришлось проделать непростую работу, но она получила разрешение - молодец! Теперь трубочист радует прохожих, а в его шляпу каждый может бросить монетку на кофе тому, кто не может оплатить его сам.
– В Старом городе скульптуры смотрятся органично, а можно ли с их помощью преобразить спальный район? Недавно член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски предложила вам украсить скульптурой Ласнамяэ. Вы уже думали, что бы это могло быть?
– В Ласнамяэ обязательно нужно ставить скульптуры. Я когда там бываю, все время боюсь заблудиться. Поэтому пришла идея рассадить по всему району как минимум двадцать больших - на полтора-два метра - кошек. Разной породы, разного возраста, разных цветов. Пусть одна из них, например, вскарабкивается по стене девятиэтажки. Пусть в одном месте будет сидеть желтая кошка, в другом - розовая. Тут синяя, там - красная. И все они будут в разных частях района. Совместно с управой района можно придумать веселую игру: составить карту Ласнамяэ и отметить места расположения этих котов. А люди при помощи GPS-навигатора на телефоне будут их искать.
– Это такой увлекательный «котоквест» от Тауно Кангро получается?
– Да, верно! И ты должен каждого кота найти, сфотографироваться с ним, считать дополнительную информацию о районе по QR-коду. Это не только интересно, но и полезно. В районе так трудно ориентироваться, а такая игра поможет. А как хорошо будет детям договариваться - давай встретимся завтра у желтого кота! Влюбленным назначать свидание - у красного. В такую игру с удовольствием играли бы не только местные жители и все эстонцы, но и туристы.
– Не страшно за своих котов в Ласнамяэ - сломают, разрисуют же? Такое сплошь и рядом происходит с инвентарем в парках и на детских площадках.
– Конечно, скульптуры в Ласнамяэ надо делать из особо твердого материала. Есть такой антивандальный - двухкомпонентный полиуретан. Он даже прочнее, чем металл, и в то же время легкий. Работать с ним я обучался в американском Детройте. Двухкомпонентный полиуретан в два раза дешевле, чем бронза. Мою скульптуру из этого материала можно увидеть в Виймси у подножья лестницы Пыхьяконна. Там стоит малыш дракон высотой около трех метров.
– Коты в Ласнамяэ - всего лишь задумка, или проект, который вот-вот претворится в жизнь?
– Увы, от меня это не зависит. Политики много обещают, но не всегда им удается все реализовать. Надеемся, что скульптуры в Ласнамяэ все же появятся. Коты - одна из моих идей. Это могут быть и собаки, и какие-то мифические существа - главное, что-то нейтральное, далекое от политики. Как голуби у нас в Таллинне из бетона, которых сделал мой друг Симсон фон Сеакюль. Кстати, я бы еще куда-нибудь поставил больших чаек.
– Насколько важно появление новых скульптур в городском пространстве?
– Гораздо важнее, чем может показаться. Благодаря им люди начинают взаимодействовать с городом или районом. Пространство обретает свое лицо. Нейтрального отношения к скульптурам не бывает - их либо любят, либо ненавидят, а эмоции всегда лучше, чем серое равнодушие. К слову, в спальный район нет смысла ставить какие-то абстрактные кубики, потому что он уже сам по себе - одна большая абстракция: прямые линии, большие одинаковые дома, маленькие люди на их фоне. Там нужна игра с пропорцией. Скульптура в спальном районе должна быть большой, тогда дома кажутся меньше и уже так не давят на человека. Пространство становится уютнее.
– Как рождается мир Тауно Кангро?
– Мифология у нас богатая. Люди приезжают сюда из Европы, Америки, Китая - они хотят видеть в Эстонии именно эстонскую скульптуру. Важна самобытность. В каждой стране должны быть местные художники, это создает интерес и индивидуальность. Хорошие это художники или плохие - рассудит время.
– Насколько сложен для скульптора путь от эскиза до реальной скульптуры на улице?
– С возрастом я понял, что самое легкое в моем ремесле - сделать скульптуру в двадцать метров. Это сущий пустяк! Умею, могу, делаю. Гораздо труднее, но все же возможно - найти деньги на материал, будь то бронза, гранит или современный полиуретан. А самое сложное и почти невозможное - получить разрешение властей установить какую-нибудь скульптуру в городском пространстве. Сейчас у меня шестьдесят нереализованных проектов. Взять хотя бы 23-метрового Калевипоэга в Таллиннском заливе. Который в свое время выиграл конкурс и должен был быть установлен напротив мемориала Маарьямяэ в ста метрах от берега.
– И все же мотивация не падает, вы продолжаете денно и нощно творить?
– Да-да, я еще и учителем в своей студии работаю. Часто люди, которые впервые приходят ко мне на уроки, делают скульптуры лучше, чем я сам (смеется). У каждого человека намного больше таланта, чем ему кажется. Особенно это хорошо видно по детям. Я называю такие уроки ручной терапией. Я даю каркасы, мы лепим не только фантастических животных, но и с натуры. В студию приходят не только профессиональные модели, но и трубочисты, артисты из Эстонского оперного театра, балерины, акробаты, танцовщицы, спортсмены…
– Каждый житель Таллинна знает, что за забором в Старом городе, на котором восседают коты, находится студия скульптора Тауно Кангро. Тем невероятнее узнать, что вы ее продаете. Как же так?
– Я здесь с 1993 года, тридцать лет получается… Да, продаю. Хотя сам здесь многое построил, деревья во дворе сажал. А что мне остается (Тауно разводит руками и делает небольшую паузу). Если раньше счет за электроэнергию был 2 000 евро в месяц, теперь – 8 000. Газ был 600 евро, теперь – 3 000. А ведь у меня и так куча расходов на материалы, моделей. Я уже выплатил Eesti Energia 18 000 за декабрь и январь, теперь нужно отдать 15 000 за февраль, март и апрель. Я не ворую, оружие не продаю, наркотиками не торгую, зарабатывая только искусством такие счета не потянуть.
– Где же будут представлены ваши работы?
– Вилла в Лайтсе остается, э-магазин открою. Все скульптуры увезем, а здесь сделают маленькие квартиры. Поверьте, жизнь будет идти дальше - не надо грустить. У меня будет больше свободного времени и финансов для творчества. Придут новые вызовы. Я еще молодой человек (гордо выпрямляется).
25 мая Тауно Кангро исполнилось 57 лет – это не возраст для человека, который так горит своим делом и пышет интересом к жизни. В глазах скульптора то и дело вспыхивает мальчишеская искорка. Он знает, как при житейских штормах оставаться счастливым.
– А нам расскажете?
– Надо искренне верить, что красота спасет мир. И не политизировать все вокруг. Можно своими руками делать так много добра. Через искусство легче друг друга понять: живопись, графика, скульптура, поэзия, литература соединяют людей разных стран. Нельзя быть эгоистами и думать все время только про деньги, надо думать больше о красоте, о семье, о своих детях, друзьях. Все у нас для счастья уже есть. Мы, люди, не такие плохие, просто запутались, надо искать общие точки соприкосновения.