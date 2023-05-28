«Встретимся у желтого кота!»: скульптор Тауно Кангро решил преобразить скучный Ласнамяэ

Галерея Тауно Кангро – это сказочный мир, вобравший в себя все лучшее от детских грез до творческих свершений. Сложно поверить, что дом, где скульптор тридцать лет ваял и выставлял свои фигуры, из-за неподъемных счетов выставлен на продажу. Как и каждый из нас, Тауно Кангро переживает сейчас непростое время. Но у него есть преимущество - скульптор не унывает и продолжает украшать этот мир.

– Да (смеется), я действительно абсолютно счастливый человек! У меня в жизни одна проблема – есть много идей, которые я не успеваю воплотить в жизнь. Но я очень счастлив, потому что не знаю, что такое творческий кризис. Заказали у меня скамейку на Кулласеппа, 4 в Старом городе, а я сходу предложил пятнадцать разных вариантов. Скамейку в итоге не поставили, зато посадили туда маленько трубочиста. Я рад! Правда, на это ушло полгода бюрократических проволочек. Этим занималась хозяйка кафе Kofeman - энергичная и трудолюбивая. Ей пришлось проделать непростую работу, но она получила разрешение - молодец! Теперь трубочист радует прохожих, а в его шляпу каждый может бросить монетку на кофе тому, кто не может оплатить его сам.