Берегите зубы смолоду: жители Эстонии не знают, кто такой гигиенист полости рта

В Эстонии существует серьезная проблема. Конечно, проблем в стране намного больше, чем одна, но мы сейчас о гигиене полости рта. И это в самом деле серьезно: жители страны забывают или не хотят ходить к зубному врачу. Когда вы в последний раз были у стоматолога или хотя бы на удалении зубного камня? Если с этого момента прошло больше года – немедленно ступайте к врачу. А вот к гигиенисту полости рта желательно заглядывать два раза в год.
В Эстонии существует серьезная проблема. Конечно, проблем в стране намного больше, чем одна, но мы сейчас о гигиене полости рта. И это в самом деле серьезно: жители страны забывают или не хотят ходить к зубному врачу. Когда вы в последний раз были у стоматолога или хотя бы на удалении зубного камня? Если с этого момента прошло больше года - немедленно ступайте к врачу. А вот к гигиенисту полости рта желательно заглядывать два раза в год.
О состоянии зубов жителей Эстонии рассказала гигиенист полости рта из SA Tallinna Hambakliinik - Анне Руус. Оказывается, у нас в стране большое количество людей, которые никогда в жизни не посещали стоматологического гигиениста и даже не знают, чем он занимается. А то, что делает гигиенист - совсем не больно, но очень важно. Это если коротко. Без гигиенических процедур полости рта трудно представить жизнь современного европейца.
Специально для тех, кто никогда не был на приеме у гигиениста, рассказываем о процедурах, которые можно получить во время визита. Вот, например, так называемая содовая чистка при помощи аппарата, который под напором воды и воздуха и индивидуально подобранного порошка очищает зубы от налета. Всем известный ультразвук обладает антибактериальным действием и используется для снятия зубного камня. Гигиенист полости рта в своей работе использует также кюреты - инструменты для профессиональной чистки зубов. В самом конце визита при помощи специальных паст проводится полировка зубов.
Как правильно чистить зубы
По словам Анне Руус, очень важно в любом возрасте правильно чистить зубы, так как от качественной и регулярной гигиены полости рта напрямую зависит здоровье. Поэтому стоматологи обучают правильной технике чистки зубов и взрослых, и детей, ведь у ребенка должна сформироваться привычка. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать, потому что 90 процентов жителей Эстонии чистят зубы неправильно. Это лишь кажется, что чистка зубов - элементарно простой процесс, но выяснилось, что я всю жизнь делал это неправильно.
Под каким углом правильно держать щетку? С чего следует начать? Какие движения нужны для резцов, а какие - для жевательных зубов? Ответы на все эти вопросы знает гигиенист, поэтому, чтобы избежать ошибок, обязательно посетите этого специалиста. Он даст индивидуальные рекомендации, учитывая особенности вашей зубочелюстной системы, и наглядно все продемонстрирует.
Впрочем, есть несколько простых требований, которых можно и нужно придерживаться каждому: использовать новую щетку каждые три месяца, регулярно менять зубную пасту, не пользоваться жесткой щеткой, не чистить зубы дольше трех минут, чистить зубы два раза в день.
При этом для домашней гигиены рекомендуется использовать не только зубную щетку и пасту, но также флосс (зубную нить) и ирригатор. Они помогут сделать уход за полостью рта и зубами более тщательным, а профилактику - более эффективной.
Анне Руус, как и многие ее коллеги, рекомендует использовать электрическую зубную щетку, цена при этом особого значения не имеет, пусть будет хоть самая дешевая. Просто наносите пасту, включаете, подносите к зубам и больше ничего делать не надо, щетка знает сама, как правильно чистить.
Хромают и гигиена, и культура
«Когда мне человек говорит, что у него зубной камень появляется очень быстро, значит, что-то здесь не так. Основные причины - недостаточная гигиена, неправильная техника чистки, неправильная техника работы зубной нитью, не использование каких-то дополнительных средств гигиены - скребка, ирригатора. Кому-то нужны межзубные ершики, кому-то нужны специальные резиновые палочки-зубочистки», - говорит Анне Руус.
На прием к гигиенисту рекомендуется ходить два раза в год, ведь мы едим, пьем, дышим. «Мы - живые люди. Кто-то из людей употребляет какие-то медикаменты, которые влияют на образование зубного налета. У некоторых есть серьезные хронические заболевания. Исходя из этого, мы даем рекомендации, как часто надо посещать гигиениста. Если в Эстонии люди будут приходить к нам хотя бы раз в год - уже будет очень хорошо», - советует Руус.
На состояние зубов влияют многие причины – что едим, сколько пьем воды, сколько раз в день чистим. И, конечно же, дает о себе знать недостаточный уход.
«Люди в Эстонии не привыкли ухаживать за зубами. У нас нет культуры ухода за полостью рта. Люди бегут к стоматологу, когда у них начинает что-то болеть. Часто они приходят к гигиенисту, когда уже присутствует проблема. Да, действительно, в Эстонии много людей с проблемными зубами. Не могу сказать про другие страны, но у нас очень большой процент пациентов с проблемами в полости рта - нет пломб, отсутствующие зубы, болезни десен. У нас хромает и гигиена, и культура», - подводит итог Руус.
Гингивит можно предотвратить
Гигиенист помогает поддерживать здоровье полости рта. Этот специалист выполняет профессиональные чистки, удаляет налет и камень, составляет план ухода и подбирает необходимых средств. Также гигиенист обучает и мотивирует пациента.
План профилактических работ и препараты подбираются индивидуально для каждого. Регулярное обращение к данному специалисту может предотвратить многие стоматологические проблемы.
Полость рта периодически нуждается в более серьезных процедурах, чем ежедневная чистка зубов. В зубном ряду есть много труднодоступных мест, в которых могут скапливаться отложения. Со временем в местах их скоплений начинает развиваться болезнетворная среда, благоприятная для бактерий. При игнорировании этой проблемы под отложениями начинают образовываться кариозные очаги. Своевременное обращение к гигиенисту позволяет опередить развитие этого процесса.
Очень часто во время визита к гигиенисту пациенту ставится диагноз - гингивит. Это - воспаление десен, которое сопровождается покраснением, отеком, кровоточивостью и неприятным запахом изо рта. Плохая гигиена позволяет микробным бляшкам накапливаться между десной и зубами, что приводит к воспалению. При этом бороздки между зубами и десной увеличиваются и появляются десневые карманы. Они содержат бактерии, которые, помимо гингивита, могут вызывать кариес корня зуба и пародонтит. Чаще всего к гингивиту приводит зубной налет. К второстепенным факторам относят: неправильный прикус, зубной камень, плохое восстановление зубов, сухость во рту, изменения гормонального фона, системные нарушения - сахарный диабет, ВИЧ, авитаминоз, лейкоз, лейкопения, прием лекарственных препаратов.
Для того чтобы избежать гингивита, важно хорошо ухаживать за зубами, посещать стоматолога и гигиениста хотя бы раз в год.
Источник: интернет