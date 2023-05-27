Берегите зубы смолоду: жители Эстонии не знают, кто такой гигиенист полости рта

Анне Руус, как и многие ее коллеги, рекомендует использовать электрическую зубную щетку, цена при этом особого значения не имеет, пусть будет хоть самая дешевая. Просто наносите пасту, включаете, подносите к зубам и больше ничего делать не надо, щетка знает сама, как правильно чистить.

Хромают и гигиена, и культура

«Когда мне человек говорит, что у него зубной камень появляется очень быстро, значит, что-то здесь не так. Основные причины - недостаточная гигиена, неправильная техника чистки, неправильная техника работы зубной нитью, не использование каких-то дополнительных средств гигиены - скребка, ирригатора. Кому-то нужны межзубные ершики, кому-то нужны специальные резиновые палочки-зубочистки», - говорит Анне Руус.

На прием к гигиенисту рекомендуется ходить два раза в год, ведь мы едим, пьем, дышим. «Мы - живые люди. Кто-то из людей употребляет какие-то медикаменты, которые влияют на образование зубного налета. У некоторых есть серьезные хронические заболевания. Исходя из этого, мы даем рекомендации, как часто надо посещать гигиениста. Если в Эстонии люди будут приходить к нам хотя бы раз в год - уже будет очень хорошо», - советует Руус.

На состояние зубов влияют многие причины – что едим, сколько пьем воды, сколько раз в день чистим. И, конечно же, дает о себе знать недостаточный уход.