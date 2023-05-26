Искусственный интеллект - герой и создатель: в Эстонии сняли первую за сорок лет научную фантастику

В кинотеатрах Эстонии идет третий фильм предпринимателя, инвестора и знатока стартапов Рейна Ранну под названием «Ребенок-машина» (Lapsmasin). Мало того, что это яркое и динамичное решение классического сюжета о выходе техники из-под контроля человека. Это еще и освоение жанровых территорий, непривычных для эстонского кино.
Предыдущая картина Рейна Ранну «В погоне за единорогами» (2019) в оригинале называлась просто Ükssarvik и мягко подтрунивала над мифом о «нации стартапов». Ранну может себе это позволить, так как сам крутится в этом бизнесе больше 20 лет. Вполне естественно, что опытный бизнесмен, достигнув успеха, обратился к творчеству. Сплошной бизнес - это скучно. Причем это не привычное любительство, а упругая профессиональная работа. Ранну исходит из того, что все нужно делать хорошо. Принцип удобный и простой - конечно, когда его получается реализовать.
Стартап в глубине трясины
«Ребенок-машина» снят собственной кинокомпанией Ранну с говорящим названием Tallifornia. Правильно, что не Talliwood, ибо Калифорния - это не только коммерчески успешное кино, но и Кремниевая долина - мекка IT-специалистов всего мира. Говоря шире – образцовый инкубатор стартапов, на который Эстония ориентируется с начала XXI века.
Подобно «Единорогам», новый фильм критикует самоуверенность людей, привыкших делать ставку на технологии и выигрывать. Только предыдущий фильм, снимавшийся в несравненно более безмятежное время, пропитан абсурдным юмором и сарказмом, тогда как здесь авторам удается передать иными средствами свою встревоженность рисками, которые скрывает искусственный интеллект.
Девятилетняя девочка едет с родителями на болото, то есть предается модному экологичному отдыху. Как и следовало ожидать, беспечные взрослые отпускают дочку побегать по мосткам, в результате чего она попадает в бункер, где проводятся таинственные эксперименты. Только вместо секретной лаборатории с гомункулами и прочими проделками «безумных докторов» бункер скрывает архитектуру могучего искусственного интеллекта с говорящим именем «Мидас один».
Мидас - царь из греческой мифологии. Он выпросил у Диониса на свою голову дар превращать в золото все, к чему прикасалась его рука. В культуре Мидасом обычно называют того, кто не может воспользоваться своим даром во благо. Вот и здесь люди напыщенно дают своей разработке имя, заложниками которого сами же и становятся.
Америка: любовь и страх
Чудесным помощником девочки становится робот, похожий на уличного доставщика. Он катается по коридорам бункера и демонстрируют дружественность, тогда как расчетливые и высокомерные американцы, владеющие подземным стартапом, получают от своей же разработки по заслугам.
В это самое время на поверхности работает поисковая группа. Она состоит, разумеется, из очень теплых и надежных местных ребят, которые знают свое эстонское болото, как свои пять пальцев. Разве что из соображений саспенса они встретят препятствия и слегка тормознутся, задерживая воссоединение семьи.
Кстати, о саспенсе и прочем ужасе. При всей очевидности потенциала, который есть в эстонской культуре на этот счет, местным кинематографистам еще долго догонять другие национальные школы хоррора, наподобие якутского кино. К тому же Ранну находится под слишком очевидным влиянием американской эстетики. Об этом говорит и залихватский темп действия, и агрессивный монтаж, и дизайнерские решения в духе «Соляриса» - конечно, не Тарковского, а Содерберга.
Символично, что в сюжете Америка и Эстония тесно переплетены. Эстония превращается здесь в продолжение Америки: смешанная семья, постоянное переключение с одного языка на другой, единое бизнес-пространство. Все это обнаруживает не просто «любовь к Америке», о которой когда-то иронично пела группа Vennaskond, а переход Эстонии на такую ступень глобализации, где уже не существует национальных границ. Нравится это будущее кому-то или нет, но оно наступает.
На фестивале хоррора и фантастики в Хаапсалу (HÕFF), прошедшем в конце апреля, картина Ранну получила приз как лучший эстонский жанровый фильм. Режиссер в интервью, которое он давал еще в связи с премьерой картины на PÖFF, подчеркивал, что это первая научная фантастика, снятая в Эстонии за 40 лет, миновавшие с выхода выдающейся картины Григория Кроманова «Отель "У погибшего альпиниста"». Хотя в прокате фильм принципиально обозначается как ИИ-триллер. Он ведь и снят с использованием искусственного интеллекта. Лиха беда начало.