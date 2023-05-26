Искусственный интеллект - герой и создатель: в Эстонии сняли первую за сорок лет научную фантастику

Мидас - царь из греческой мифологии. Он выпросил у Диониса на свою голову дар превращать в золото все, к чему прикасалась его рука. В культуре Мидасом обычно называют того, кто не может воспользоваться своим даром во благо. Вот и здесь люди напыщенно дают своей разработке имя, заложниками которого сами же и становятся.

Америка: любовь и страх

Чудесным помощником девочки становится робот, похожий на уличного доставщика. Он катается по коридорам бункера и демонстрируют дружественность, тогда как расчетливые и высокомерные американцы, владеющие подземным стартапом, получают от своей же разработки по заслугам.

Робот-доставщик может сыграть доброго друга в темном бункере. Фото: Кадр из фильма.

В это самое время на поверхности работает поисковая группа. Она состоит, разумеется, из очень теплых и надежных местных ребят, которые знают свое эстонское болото, как свои пять пальцев. Разве что из соображений саспенса они встретят препятствия и слегка тормознутся, задерживая воссоединение семьи.

Кстати, о саспенсе и прочем ужасе. При всей очевидности потенциала, который есть в эстонской культуре на этот счет, местным кинематографистам еще долго догонять другие национальные школы хоррора, наподобие якутского кино. К тому же Ранну находится под слишком очевидным влиянием американской эстетики. Об этом говорит и залихватский темп действия, и агрессивный монтаж, и дизайнерские решения в духе «Соляриса» - конечно, не Тарковского, а Содерберга.

Символично, что в сюжете Америка и Эстония тесно переплетены. Эстония превращается здесь в продолжение Америки: смешанная семья, постоянное переключение с одного языка на другой, единое бизнес-пространство. Все это обнаруживает не просто «любовь к Америке», о которой когда-то иронично пела группа Vennaskond, а переход Эстонии на такую ступень глобализации, где уже не существует национальных границ. Нравится это будущее кому-то или нет, но оно наступает.

Команда «Мидаса» культивирует фирменный стиль. Фото: Кадр из фильма.