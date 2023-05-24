В Эстонии закрывается легендарный мебельный магазин, который начал работу еще в советское время

Когда заведующая Viljandi Tarbijate Ühistu, работавшая на протяжении многих лет еще и продавцом, объявила о своих планах выйти на пенсию, было принято решение закрыть и сам мебельный магазин. В настоящее время в мебельном магазине, который открылся еще в советское время, последнюю неделю проходит распродажа.
«Число посетителей и оборот достигли такого уровня, при котором деятельность стала убыточной», – объяснил менеджер по маркетингу Viljandi Tarbijate Ühistu Кристо Мяги, назвав одной из косвенных причин появление электронной торговли и выход на рынок новых перепродавцов.
По словам Мяги, при таком объеме у предприятия было мало возможностей получить ценовое преимущество.
«Мы были альтернативой другим фирмам с нашей небольшой наценкой и товаром со склада. К сожалению, уже нет, – признал он. – Общая экономическая ситуация тревожная и неопределенная. Мы видим, что конкуренты потеряли оборот с приходом IKEA или, по крайней мере, снизили свои прогнозы».
Сорок лет в одной должности
Заведующая Майе Кивипыльд работает в этом мебельном магазине почти 44 года. По ее словам, людям нравилось, что магазин находится в шаговой доступности. «Может быть, у нас нет роскоши и какого-нибудь диванного рая, но мы можем заказать разный товар. И наше преимущество заключалось в том, что большинство товаров можно было сразу же забрать домой. Когда клиент видит образец кровати, он часто не хочет ждать две недели или даже два месяца», – говорит она.
Так как долгое время Кивипыльд работала еще и продавцом, некоторые клиенты ей запомнились. По ее словам, некоторые постоянные клиенты стали уже практически родными: с ними всегда приятно поболтать. Бывало и так, что прохожие останавливали ее на улице и спрашивали, есть ли в магазине то или иное.
Долгое время в голове Майе Кивипыльд крутилась мысль, что она уже свое отработала. «В начале года я объявила, что с апреля уйду на пенсию. Думала, что двое коллег продолжат работу, но тут нас созвал начальник и сказал, что магазин закрывается», – вспоминает она.
Сначала эта новость не расстроила Кивипыльд, но теперь она признается: «Пусто на душе и грустно. Но все когда-нибудь заканчивается».
Распродажа в мебельном магазине началась в начале февраля. Сейчас там еще можно найти несколько кроватей и офисных стульев, но большая часть товара уже вывезена. Также очень многие предметы мебели имеют табличку «Продано».
По словам Кивипыльд, особенно хорошо в этом мебельном магазине себя зарекомендовали мягкая и кухонная мебель. «Люди приходили покупать кухонные шкафчики. Здесь их можно было сразу забрать, а в других местах нужно было заказывать. Сейчас некоторые товары вообще можно приобрести практически бесплатно», – напомнила она о 80-процентной скидке.
На вопрос, что так долго держало ее в этом магазине, Кивипыльд ответила: «Характер работы мне просто подходил. Общение с людьми, да и коллектив хороший. Проблем я никогда не боялась. Физическую работу тоже приходилось делать: схватил диван и потащил к машине клиента».
Тихий конец
Майе Кивипыльд вспоминает годы работы в мебельном магазине только добрыми словами. Для нее это было замечательное время. «Очень хорошо помню, как склады были разбросаны по городу. Мебели было много, запасы были большими – на склад, располагавшийся на железнодорожном вокзале, приходили вагоны с мебелью», – рассказывает она.
Кивипыльд также помнит время до прихода эстонской кроны: «Началась безумная скупка: накопленные деньги пытались вложить в мебель и покупали все, что только можно».
По словам Кивипыльд, сначала в Вильянди было два мебельных магазина. Число жителей было больше, чем сейчас, да и покупателей было больше. Сейчас же магазинов много, а людей нет. «Кроме того, свое влияние оказывает интернет- торговля. Хотя все равно есть те, кто разочаровывается в онлайн-торговле, и возвращается сюда», – говорит она.
Сийна и Тыну Тынисалу на протяжении многих лет покупали мебель в Viljandi Tarbijate Ühistu. В этот вторник в числе прочего они приобрели диван. «Скидка 80 процентов! Это же грех ничего не купить, – говорит Сийна Тынисалу. – Всю квартиру можно обставить за копейки».
Сийне жаль, что мебельный магазин закрывается. По ее словам, это был хороший магазин в родном городе, куда можно было десять раз сходить и посмотреть, прежде чем что-либо купить, а потом сразу же уйти с купленным. «Несколько лет назад мы искали одинаковые потолочные светильники для гостиной и кухни. Мы проехали всю Эстонию и, наконец, пришли сюда и нашли их», – вспоминает она.
Кристо Мяги сказал, что магазин открыт до 31 мая.