В Эстонии закрывается легендарный мебельный магазин, который начал работу еще в советское время

Долгое время в голове Майе Кивипыльд крутилась мысль, что она уже свое отработала. «В начале года я объявила, что с апреля уйду на пенсию. Думала, что двое коллег продолжат работу, но тут нас созвал начальник и сказал, что магазин закрывается», – вспоминает она.

Сначала эта новость не расстроила Кивипыльд, но теперь она признается: «Пусто на душе и грустно. Но все когда-нибудь заканчивается».

Распродажа в мебельном магазине началась в начале февраля. Сейчас там еще можно найти несколько кроватей и офисных стульев, но большая часть товара уже вывезена. Также очень многие предметы мебели имеют табличку «Продано».

По словам Кивипыльд, особенно хорошо в этом мебельном магазине себя зарекомендовали мягкая и кухонная мебель. «Люди приходили покупать кухонные шкафчики. Здесь их можно было сразу забрать, а в других местах нужно было заказывать. Сейчас некоторые товары вообще можно приобрести практически бесплатно», – напомнила она о 80-процентной скидке.

На вопрос, что так долго держало ее в этом магазине, Кивипыльд ответила: «Характер работы мне просто подходил. Общение с людьми, да и коллектив хороший. Проблем я никогда не боялась. Физическую работу тоже приходилось делать: схватил диван и потащил к машине клиента».

Тихий конец