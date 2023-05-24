Из-за масштабного пожара в Таллинне люди стали обращаться в больницы

Вчера вечером в Ласнамяэ загорелась станция сбора отходов, огонь распространился на два здания. Спасательный департамент проинформировал, что в воздухе распространяется ядовитый дым, поэтому жителям близлежащих домов нужно закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу. По данным Департамента здоровья, из-за пожара несколько человек уже обратились в больницы.