Из-за масштабного пожара в Таллинне люди стали обращаться в больницы

Вчера вечером в Ласнамяэ загорелась станция сбора отходов, огонь распространился на два здания. Спасательный департамент проинформировал, что в воздухе распространяется ядовитый дым, поэтому жителям близлежащих домов нужно закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу. По данным Департамента здоровья, из-за пожара несколько человек уже обратились в больницы.
При пожаре на станции сбора отходов на улице Суур-Сыямяэ в воздух попала смесь различных ядовитых веществ. Однако наибольшее влияние на здоровье было все-таки в начальной фазе пожара и в зоне риска.
«По данным Департамента здоровья, в больницу обращаются единичные пациенты, которые жалуются на головокружение и общее ухудшение самочувствия», – передает ведомство.
В случае подозрений на отравление круглосуточную помощь можно получить в Информационном центре по отравлениям, позвонив по телефону 16662. Общие инструкции можно получить по государственному инфотелефону 1247.
И хотя активная фаза пожара прошла, в зоне возгорания действуют следующие рекомендации:
- По возможности оставайтесь в помещении, закройте окна и двери.
- Следуйте инструкциям Спасательного департамента.
- Выберите альтернативное место для занятий спортом или других мероприятий на свежем воздухе, пока Спасательный департамент не завершит свою работу.
- При движении вблизи места возгорания используйте режим внутренней циркуляции кондиционера в автомобиле.
- Сотрудники близлежащих учреждений могли бы работать из дома, если это возможно.