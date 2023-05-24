В Таллинне появится еще один отель Hilton

«В этих сложных обстоятельствах таллинский рынок услуг по размещению демонстрирует уверенные признаки восстановления», - сказал Даугнорас.

По его словам, средняя стоимость проживания в гостинице в Таллинне, исторически самая высокая среди трех балтийских столиц (78 евро за ночь в 2019 году), к настоящему времени восстановилась на 94%. Заполняемость таллиннского рынка размещения в настоящее время составляет около 62%, что на девять процентных пунктов ниже, чем в 2019 году.

Повышение НДС для предприятий размещения определенно повлияет на работу отелей

Дефицит предложения - за последние годы не было построено ни одной новой гостиницы - и повышенный спрос со стороны местных жителей в сочетании с растущей инфляцией помогли таллиннской ADR (среднесуточная цена за гостиничный номер) восстановиться относительно быстро. «Мы наблюдаем возобновление стабильности и возвращение шведских, немецких и французских посетителей», - сказал Даугнорас.

Также он отметил, что, хотя влияние пандемии на туристический сектор было серьезным, экономика Эстонии в более широком смысле довольно быстро оправилась от кризиса. Замедление роста в 2020 году было относительно скромным по сравнению со средним показателем по ЕС. Сейчас, однако, есть признаки дальнейшего замедления, но к концу 2024 года, когда откроется отель Hampton by Hilton в Таллинне, ожидается, что трудный период останется позади и рост восстановится.

Будущее гостиничного бизнеса, безусловно, также будет определяться планом правительства значительно повысить НДС для предприятий размещения.

«Это определенно повлияет на работу отелей», - сказала Бригита Александравичюте, менеджер по развитию бизнеса компании Apex Alliance Hotel Management, которая будет управлять гостиницей Hampton by Hilton в Таллинне. «Нынешний НДС в размере 9% позволяет нам быть конкурентоспособными и привлекать туристов, особенно из Скандинавии. Конечно, даже после повышения НДС между Скандинавией и Эстонией будет довольно большая разница в ADR, но обычно отелям требуется много времени, чтобы справиться с новым положением».