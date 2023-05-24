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В Таллинне появится еще один отель Hilton

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Так будет выглядеть новый отель, спроектированный архитектором Тынисом Тарбе, на месте старого кинотеатра Eha.
Так будет выглядеть новый отель, спроектированный архитектором Тынисом Тарбе, на месте старого кинотеатра Eha. Фото: Postimees

На месте бывшего кинотеатра Eha в Таллинне появится новый элегантный отель Hampton by Hilton.

Новый современный трехзвездочный отель Hampton by Hilton будет построен на месте бывшего кинотеатра Eha по адресу Тартуская шоссе, 49 в Таллинне. Строительство начнется этим летом.

Первые шаги по открытию отеля были предприняты еще в начале 2020 года, но затем планам помешала пандемия коронавируса. Теперь ситуация разрешилась, и договор на строительство снова подписан с компанией Merko Ehitus Estonia, которая была партнером и в первой попытке. Строительство отеля планируется завершить к концу следующего года.

Согласно проекту, который получил разрешение на планирование летом 2019 года и был разработан архитектором Тынисом Тарбе, на углу Тартуского шоссе и улицы Якобсони будет построено в основном пятиэтажное и частично шестиэтажное здание на 185 номеров. Нынешнее устаревшее здание кинотеатра будет снесено.

Коронакризис помешала планам

Трудности последних лет заставили отложить строительство отеля. Сигитас Даугнорас, представитель владельца недвижимости и девелопера отеля GVP Invest Estonia OÜ, отметил, что гостиничный сектор Таллинна и Балтийского региона в целом был сильным до пандемии, и количество размещений для туристов с каждым годом неуклонно росло.

В 2019 году на размещение туристов в столицах стран Балтии приходилось 60-80% всех проживаний в отелях, поэтому гостиничный бизнес региона сильно пострадал от пандемии. Однако в начале 2022 года, когда коронавирус, казалось бы, пошел на убыль, нападение России на Украину оказало прямое воздействие на все сферы жизни и экономику.

«В этих сложных обстоятельствах таллинский рынок услуг по размещению демонстрирует уверенные признаки восстановления», - сказал Даугнорас.

По его словам, средняя стоимость проживания в гостинице в Таллинне, исторически самая высокая среди трех балтийских столиц (78 евро за ночь в 2019 году), к настоящему времени восстановилась на 94%. Заполняемость таллиннского рынка размещения в настоящее время составляет около 62%, что на девять процентных пунктов ниже, чем в 2019 году.

Повышение НДС для предприятий размещения определенно повлияет на работу отелей

Дефицит предложения - за последние годы не было построено ни одной новой гостиницы - и повышенный спрос со стороны местных жителей в сочетании с растущей инфляцией помогли таллиннской ADR (среднесуточная цена за гостиничный номер) восстановиться относительно быстро. «Мы наблюдаем возобновление стабильности и возвращение шведских, немецких и французских посетителей», - сказал Даугнорас.

Также он отметил, что, хотя влияние пандемии на туристический сектор было серьезным, экономика Эстонии в более широком смысле довольно быстро оправилась от кризиса. Замедление роста в 2020 году было относительно скромным по сравнению со средним показателем по ЕС. Сейчас, однако, есть признаки дальнейшего замедления, но к концу 2024 года, когда откроется отель Hampton by Hilton в Таллинне, ожидается, что трудный период останется позади и рост восстановится.

Будущее гостиничного бизнеса, безусловно, также будет определяться планом правительства значительно повысить НДС для предприятий размещения.

«Это определенно повлияет на работу отелей», - сказала Бригита Александравичюте, менеджер по развитию бизнеса компании Apex Alliance Hotel Management, которая будет управлять гостиницей Hampton by Hilton в Таллинне. «Нынешний НДС в размере 9% позволяет нам быть конкурентоспособными и привлекать туристов, особенно из Скандинавии. Конечно, даже после повышения НДС между Скандинавией и Эстонией будет довольно большая разница в ADR, но обычно отелям требуется много времени, чтобы справиться с новым положением».

Hampton by Hilton - один из самых известных в мире гостиничных брендов, насчитывающий почти 3 000 отелей в 31 стране мира. Первый отель Hampton by Hilton в Эстонии будет управляться компанией Apex Alliance Hotel Management. В настоящее время компания управляет 14 отелями под международным брендом в Латвии, Литве, Польше и Румынии, четыре из которых - отели Hampton by Hilton в Риге, Кракове и Лодзе.

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