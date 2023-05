В Таллинне появится еще один отель Hilton

Повышение НДС для предприятий размещения определенно повлияет на работу отелей

Также он отметил, что, хотя влияние пандемии на туристический сектор было серьезным, экономика Эстонии в более широком смысле довольно быстро оправилась от кризиса. Замедление роста в 2020 году было относительно скромным по сравнению со средним показателем по ЕС. Сейчас, однако, есть признаки дальнейшего замедления, но к концу 2024 года, когда откроется отель Hampton by Hilton в Таллинне, ожидается, что трудный период останется позади и рост восстановится.

«Это определенно повлияет на работу отелей», - сказала Бригита Александравичюте, менеджер по развитию бизнеса компании Apex Alliance Hotel Management, которая будет управлять гостиницей Hampton by Hilton в Таллинне. «Нынешний НДС в размере 9% позволяет нам быть конкурентоспособными и привлекать туристов, особенно из Скандинавии. Конечно, даже после повышения НДС между Скандинавией и Эстонией будет довольно большая разница в ADR, но обычно отелям требуется много времени, чтобы справиться с новым положением».

Hampton by Hilton - один из самых известных в мире гостиничных брендов, насчитывающий почти 3 000 отелей в 31 стране мира. Первый отель Hampton by Hilton в Эстонии будет управляться компанией Apex Alliance Hotel Management. В настоящее время компания управляет 14 отелями под международным брендом в Латвии, Литве, Польше и Румынии, четыре из которых - отели Hampton by Hilton в Риге, Кракове и Лодзе.