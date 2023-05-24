Из-за пожара на станции приема отходов Суур-Сыямяэ центр тревоги выслал три привязанных к местонахождению СМС-оповещения. Сообщения получают находящиеся в районе риска устройства с SIM-картой.
Пожар в Таллинне: центр тревоги объяснил, почему не все горожане получили СМС-оповещения об опасности
«Из-за пожара в Суур-Сыямяэ центр тревоги по распоряжению Спасательного департамента со вчерашнего вечера выслал три СМС-оповещения об опасности. По состоянию на 10:30 оповещение получило около 334 000 устройств. Поскольку опасность сохраняется, оповещения продолжают поступать на оказывающиеся в зоне риска устройства», - пояснил кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас. Получение СМС зависит от определенной Спасательным департаментом зоны риска.
В связи с инцидентом Центр тревоги открыл кризисный номер 1247, на который на данный момент поступили сотни звонков. «Среди звонящих много людей, которые спрашивают, почему им не поступило сообщение. Важно отметить, что сообщение получают только находящиеся в зоне риска или на ее границе устройства с SIM-картой. Это во многом зависит от провайдера и мачты телефонной связи, к которой подключено устройство. Поэтому среди жителей одного дома могут быть как те, кто получил сообщение, так и те, кто его не получил, - сказал Муракас. - Все мобильные телефоны, на которые поступило первичное сообщение о тревоге, обязательно также получат сообщение, когда опасность пройдет, вне зависимости от местонахождения».
Людей, которые находились в зоне риска, но не получили тревожное сообщение на устройство с SIM-картой, просят, сообщать об этом по адресу Центра тревоги 112@112.ee. Поскольку это новая система оповещения о рисках, которую государство внедрило в начале 2023 года, для улучшения услуги нужна любая обратная связь от пользователей.
Сообщение EE-ALARM может быть отправлено по распоряжению занимающегося урегулированием инцидента учреждения в случае опасности для жизни, здоровья или государственно безопасности на мобильные телефоны находящихся в зоне риска людей. Текст сообщения содержит предупреждение и правила поведения при общегосударственной или местной угрозе.