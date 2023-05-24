Пожар в Таллинне: центр тревоги объяснил, почему не все горожане получили СМС-оповещения об опасности

В связи с инцидентом Центр тревоги открыл кризисный номер 1247, на который на данный момент поступили сотни звонков. «Среди звонящих много людей, которые спрашивают, почему им не поступило сообщение. Важно отметить, что сообщение получают только находящиеся в зоне риска или на ее границе устройства с SIM-картой. Это во многом зависит от провайдера и мачты телефонной связи, к которой подключено устройство. Поэтому среди жителей одного дома могут быть как те, кто получил сообщение, так и те, кто его не получил, - сказал Муракас. - Все мобильные телефоны, на которые поступило первичное сообщение о тревоге, обязательно также получат сообщение, когда опасность пройдет, вне зависимости от местонахождения».