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Повышение НСО для гостиниц может оказаться значительно меньше обещанного

Планируется поднять налог с оборота для СМИ
rus.postimees.ee
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Завтрак в номер в гостинице Hestia Kentmanni
Завтрак в номер в гостинице Hestia Kentmanni Фото: Ksenia Vassiljeva

Правящая коалиция хочет поднять налог с оборота для СМИ – это дает возможность увеличить его для предприятий гостиничного сектора в значительно меньшем объеме, пишут «Деловые ведомости».

Страны ЕС могут иметь две льготные ставки налога с оборота – 5% и 9%.

Льготная ставка налога с оборота для медиакомпаний в настоящее время составляет в Эстонии 5%, правительство собирается поднять ее до 9% (таким же налогом с оборота облагаются, к примеру, лекарства).

Что касается предприятий гостиничного сектора, то, по сведениям Äripäev, новая ставка налога с оборота составит для них 13% вместо нынешних 9%.

Согласно нынешним планам правительства, в 2024 году налог с оборота в Эстонии вырастет до 22%.

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