Повышение НСО для гостиниц может оказаться значительно меньше обещанного

Страны ЕС могут иметь две льготные ставки налога с оборота – 5% и 9%.

Льготная ставка налога с оборота для медиакомпаний в настоящее время составляет в Эстонии 5%, правительство собирается поднять ее до 9% (таким же налогом с оборота облагаются, к примеру, лекарства).

Что касается предприятий гостиничного сектора, то, по сведениям Äripäev, новая ставка налога с оборота составит для них 13% вместо нынешних 9%.